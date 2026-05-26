Matheus Nachtergaele grava novo filme em Guaramiranga

O ator paulistano Matheus Nachtergaele está em Guaramiranga, na região serrana do Ceará, para gravar o longa “Entre os Dias”, do cineasta cearense Petrus Cariry. A produção começou no último dia 18 de maio e segue até meados de junho.

A coluna visitou o set da produção, que se concentra em uma região mais afastada do centro do município, e traz imagens exclusivas feitas pelo Diário do Nordeste do artista no papel de Pedro — descrito por ele como um “personagem difícil”.

O longa acompanha um rico patriarca que leva a família para uma casa isolada na floresta. O período de convivência, gradualmente, passa a ser impactado por tensões frutos de divergências e ressentimentos.

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“Estou fazendo um personagem para o qual raramente sou convidado: um homem machista, um carismático armamentista do pior tipo, filho da ditadura militar, endinheirado, mas ignorante, um burguês com cacoetes do agro no seu pior aspecto”, define o ator à coluna.

“Entre os Dias” marca novo trabalho de Petrus e Matheus, depois do premiado “Mais Pesado é o Céu”. A atriz Sílvia Buarque também repete parceria com o diretor, vivendo Joana.

O elenco principal traz ainda os cearenses Lucas Galvino (de “Guerreiros do Sol”) e Ana Vitória, que vivem Miguel e Marina, os filhos do casal. Thaia Pérez e Fernando Teixeira são Pia, mãe de Joana, e Hermes, pai de Pedro.

Legenda: Filme de Petrus Cariry, que está sendo rodado em Guaramiranga, traz Matheus Nachtergaele (ao centro) e o cearense Lucas Galvino (à direita) no elenco. Foto: Ismael Soares / Diário do Nordeste.

O filme é produzido por Bárbara Cariry, da Iluminura Filmes, e foi contemplado pelo Edital de Apoio ao Audiovisual Cearense da Lei Paulo Gustavo. A previsão de lançamento no circuito de festivais é para 2027, com posterior distribuição comercial no Brasil da Sereia Filmes.

Projetos futuros de Matheus Nachtergaele incluem novo filme como diretor

Há quase 20 anos, em maio de 2008, Matheus Nachtergaele estreou no Festival de Cannes como cineasta com o filme “A Festa da Menina Morta”, gravado na cidade de Barcelos, no estado do Amazonas.

A obra representou o Brasil na mostra Un Certain Regard do evento francês, no mesmo ano em que “Linha de Passe”, de Walter Salles e Daniela Thomas, e “Ensaio Sobre a Cegueira”, de Fernando Meirelles, disputaram a Palma de Ouro.

“Que bom que você lembrou, às vezes a gente esquece que já teve a ‘Menina Morta’ em Cannes. Quando se lista os filmes que já foram pra Cannes, raramente aparece, e foi o meu primeiro e único longa”, destaca.

Legenda: Entrevista com Matheus Nachtergaele aconteceu durante visita da coluna ao set de "Entre os Dias", em Guaramiranga. Foto: Diego Benevides / Divulgação.

À coluna, o ator adiantou que tem novo projeto na direção que deve se passar também no Norte do Brasil e, desta vez, será uma adaptação.

“'Menina Morta’ era um desejo que eu tinha de contar uma história que estava na minha garganta e de fazer o cinema como eu acho bonito, bom”, aponta, complementando: “Eu tenho outra história que começa a ficar urgente. Não chegou ainda na goela, mas já está subindo para o peito”.

Em pré-produção “leve”, o novo projeto ainda sem título revelado “está se encaminhando para uma concretização sem pressa nenhuma”.

“Vai ser de novo no Norte, na Amazônia. De novo uma fábula que não é diretamente sobre a curra que fizemos no Brasil. A ‘Menina Morta’ tem isso de um jeito indireto, mas está lá o sangue indígena, o que os brancos fazem quando chegam nos lugares, certa decadência, a resistência de uma tradição e o esboroamento geral de uma filosofia de vida. Esse próximo filme também vai aí, de certa maneira, mas (será) uma fábula bem diferente” Matheus Nachtergaele ator

A vagareza do processo, explica Matheus, se dá porque ele quer priorizar usar “o vigor que eu ainda tenho para ser ator”.

“É por isso que os filmes (autorais) ficam mais em banho maria, o que para mim é muito bom, já que eu não sou um cineasta. Posso ir amadurecendo muito tempo e, quanto mais tempo tenho, melhor fica. Não tenho pressa, não preciso ter, então está vindo”, sustenta.

Além de “Entre os Dias”, o artista já gravou outros dois filmes em 2026: a sequência de “Cabras da Peste”, comédia da Netflix na qual contracena com o cearense Edmilson Filho, e “Nau de Urano”, de Frederico e Helena Machado, filmado em São Luís.