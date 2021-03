"Cabras da Peste" fica em 1º no ranking de filmes mais vistos na Netflix Brasil

Lançada na Netflix no último dia 18 de março, a comédia "Cabras da Peste" já pode comemorar o sucesso de público. Com cenas gravadas no Ceará, o filme é o mais visto na Netflix Brasil há uma semana.

O êxito da produção também é sentido lá fora. Na Europa, é destaque no pódio de três países: em Portugal, onde é o segundo mais visto; na Espanha, ocupando a quinta colocação; e em Luxemburgo, que repete o alcance em território espanhol.

A película ainda compõe o Top 10 em mais de 20 países espalhados por todos os continentes, um feito notável.

Com direção de Vitor Brandt e produção de Halder Gomes.– este responsável pelos festejados "Cine Holliúdy" (2012), "O Shaolin do Sertão" (2016) e "Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral (2018)" – a comédia foi lançada para cerca de 190 países e em mais de 30 idiomas.

Sua premissa é contar uma história brasileira no estilo de filmes buddy cop, em que duas pessoas, geralmente com distintas personalidades, se reúnem em uma aventura, missão ou viagem.

Nomes cearenses

No caso de "Cabras da Peste", a dupla de protagonistas é interpretada por Edmilson Filho e Matheus Nachtergaele, famosos no País pelo humor peculiar e reconhecido trabalho diante das câmeras.

Além deles, um festival de nomes cearenses integra o trabalho: o cantor e humorista Falcão, o humorista Bolachinha, o ator Victor Alen e a atriz e humorista Valéria Vitoriano, responsável por dar vida à icônica personagem Rossiclea há mais de 30 anos. Esta última, vale destacar, estreia nos cinemas a partir deste longa, assumindo a identidade de Vitória Regina.

Legenda: O humorista Falcão é um dos cearenses presentes no elenco do filme Foto: Reprodução/Netflix

A trama é sobre Bruceuilis (Edmilson Filho), um policial do interior cearense que entra em uma força-tarefa para resgatar Celestina, uma cabra considerada patrimônio de sua cidade. Ele viaja até São Paulo e lá conhece Trindade (Matheus Nachtergale), escrivão de polícia que entra na investigação, apesar de não ser da sua área.

Além dos artistas mencionados, participam também do elenco Letícia Lima, Juliano Cazarré e Leandro Ramos.

Cidade como personagem

Outra peculiaridade do filme reside no nome da cidade fictícia onde se passa a história: Guaramobim, denominação que pode soar bastante familiar para os cearenses ao lembrar a fusão de Guaramiranga e Quixeramobim, municípios do interior do Estado.

As filmagens, contudo, ocorreram em Guanacés, distante 68 quilômetros de Fortaleza, no litoral leste. Os próprios moradores da cidade interagiram com a equipe durante o processo, aumentando a expectativa por conferirem o lugar em que residem nas telas de todo o mundo.

