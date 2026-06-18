CAPTEI: Catarina Cavalcante e Desconexo reunem marcas autorais na primeira edição do NÓS

Sustentabilidade, consumo consciente e criação autoral deram o tom da estreia do NÓS – Encontro Autoral, realizada nesta quarta-feira (17), em evento exclusivo para convidados e imprensa, na Desconexo.
Com curadoria de Catarina Cavalcante e realizada em parceria com a Desconexo, a iniciativa reúne marcas comandadas por mulheres e propõe mais do que uma vitrine de produtos: um espaço de conexões, trocas e valorização de histórias que atravessam a moda, o design e o empreendedorismo.
Aberto ao público nos dias 18 e 19 de junho, o encontro segue com programação voltada à criatividade e ao bem-estar. E nesta quinta-feira (18), às 18h, a sua colunista, Jeritza Gurgel, vai participar de um bate-papo com Mirela Freire, sobre saúde, qualidade de vida e equilíbrio, ampliando o diálogo entre estilo e propósito.