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CAPTEI: Catarina Cavalcante e Desconexo reunem marcas autorais na primeira edição do NÓS

Encontro aposta em aposta em sustentabilidade, autoralidade e empreendedorismo feminino

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Pablo Guterrez e Catarina Cavalcante
Foto: LC Moreira

Sustentabilidade, consumo consciente e criação autoral deram o tom da estreia do NÓS – Encontro Autoral, realizada nesta quarta-feira (17), em evento exclusivo para convidados e imprensa, na Desconexo.

Pablo Guterrez, Catarina Cavalcante e Amigas
Legenda: Pablo Guterrez, Catarina Cavalcante e amigas
Foto: LC Moreira

Legenda: Bianca Cipola, Catarina Cavalcante e Niedja Bezerra
Foto: LC Moreira

Com curadoria de Catarina Cavalcante e realizada em parceria com a Desconexo, a iniciativa reúne marcas comandadas por mulheres e propõe mais do que uma vitrine de produtos: um espaço de conexões, trocas e valorização de histórias que atravessam a moda, o design e o empreendedorismo.

Legenda: Catarina Cavalcante e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Aberto ao público nos dias 18 e 19 de junho, o encontro segue com programação voltada à criatividade e ao bem-estar. E nesta quinta-feira (18), às 18h, a sua colunista, Jeritza Gurgel, vai participar de um bate-papo com Mirela Freire, sobre saúde, qualidade de vida e equilíbrio, ampliando o diálogo entre estilo e propósito.

Legenda: Camila Campos, Catarina Cavalcante e Lina Fiúza
Foto: LC Moreira

Vem ver as fotos que o LC Moreira captou por lá.

Legenda: Felipe, Catarina e João Cavalcante e Thiago Nóbrega
Foto: LC Moreira

Legenda: Jussara Regás, Catarina Cavalcante e Gabriela Campos
Foto: LC Moreira

Legenda: Priscilla Ramos, Camila Campos e Talita Bezerra
Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Tomaz, Catarina Cavalcante e Camila Fiúza
Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque e Pablo Guterrez
Foto: LC Moreira

Legenda: Mirela Freire e Isabela Barros Leal
Foto: LC Moreira

Legenda: Telma Aguiar, Pablo Guterrez, Jussara Regás e Camila Fiúza
Foto: LC Moreira

Legenda: Liliane Rola, Bruna e Débora Menezes e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Silviane Andrade e Catarina Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Camila e Gabriela Campos e Talita Bezerra
Foto: LC Moreira

Legenda: Jacqueline Paiva e Diana Marques
Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Fiúza e Catarina Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Catarina Cavalcante e Thais Moreno
Foto: LC Moreira

Legenda: Trocando ideias no encontro NÓS
Foto: LC Moreira

 