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Feira do Cordel Brasileiro acontece em Fortaleza a partir deste sábado (20); veja programação

O evento é realizado pela Caixa Cultural Fortaleza.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Verso
Cordel.
Legenda: O evento é gratuito e livre para todas as idades.
Foto: Fabiane de Paula.

A Caixa Cultura Fortaleza promove, a partir do próximo sábado (20), a 7ª Feira do Cordel Brasileiro, evento que reúne poetas, músicos, cordelistas, pesquisadores e profissionais de diversas áreas ligadas à literatura de cordel. A programação reunirá cantorias, recitais, shows, exposições e atividades formativas.

As atividades serão realizadas neste sábado (20) e domingo (21), e entre os dias 25 e 28 de junho, na Caixa Cultural Fortaleza, que fica na Avenida Pessoa Anta, 287, na Praia de Iracema. 

O objetivo do evento, que é gratuito e livre para todas as idades, é promover o encontro entre gerações e linguagens da cultura popular. A programação também contará com venda de livros, folhetos de cordel, xilogravuras, camisetas e outros itens do universo cordelista. 

Idealizada por Klévisson Viana, Tesouro Vivo da Cultura do Ceará, e realizada pela Associação de Escritores, Trovadores e Folheteiros do Estado do Ceará (Aestrofe), a Feira do Cordel Brasileiro conta com patrocínio da Caixa e do Governo Federal.

Mais informações podem ser obtidas no site do evento, ou pelo telefone (85) 3453-2770. 

Veja a programação completa:

Dia 20 de Junho (Sábado)

  • Palco Mestre João Firmino Cabral (SE) | Teatro
  • 20h - Show “Eu parece que tô vendo” - Jessier Quirino (PB) 
  • Distribuição dos ingressos uma hora antes do espetáculo, respeitando a capacidade do espaço

Dia 21 de Junho (Domingo)

  • Palco Mestre João Firmino Cabral (SE) | Teatro  
  • 19h - Show “Eu parece que tô vendo” - Jessier Quirino (PB) 
  • Distribuição dos ingressos uma hora antes do espetáculo, respeitando a capacidade do espaço

Dia 25 de Junho (Quinta-feira)

Memorial Maria das Neves Pimentel (PB) | Sala Multiuso  

  • 10h - Exposição "O Cordel das Mulheres" com curadoria de Klévisson Viana e apresentação de Paola Tôrres (PE)

Palco Mestre Geraldo Amâncio (CE) | Pátio Externo  

  • 17h - Abertura - Participação do curador da Feira, Mestre Klévisson Viana (CE), autoridades e artistas convidados Mestre Geraldo Amâncio (CE), Ilza Bezerra (PI), Paola Tôrres (PE) e Evaristo Geraldo (CE)
  • 17h - Feira de Cordéis, Livros, Xilogravuras e Artes afins 
  • 17h40 - Recital “A História Fantástica do São João” - Breno de Holanda (PE)
  • 18h40 - Projeto “Quinta com Verso e Viola – Especial” - Ivanildo Vilanova (PE) e Jonas Bezerra (CE) - Apresentação Orlando Queiroz (CE)  
  • 20h - Show "Forrotaleza" - Forró Cacimba de Aluá (CE)  

Dia 26 de Junho (Sexta-feira)

Memorial Maria das Neves Pimentel (PB) | Sala Multiuso 

  • 10h - Exposição "O Cordel das Mulheres" com curadoria de Klévisson Viana e apresentação de Paola Tôrres (PE)
  • 16h - Mesa “Cordel com Voz de Mulher” - Ilza Bezerra (PI), Ivonete Morais (CE), Marta Betânia (PI) e Goreth Pereira (MA) com mediação de Julie Oliveira (CE)

Sala Cordelista Ivonete Morais | Sala do GA

  • 15h - Oficina “Primeiros Traços: Desenhando com as crianças” - JJ Marreiro (CE)  

Palco Mestre Geraldo Amâncio (CE) | Pátio Externo  

  • 17h - Feira de Cordéis, Livros, Xilogravura e Artes afins
  • 17h - Recital “Poemusicados” - Allan Sales (PE)  
  • 18h - Show “Cantigas do meu faz de conta” - Eugênio Leandro (CE)  
  • 19h - Cantoria de Repente - Mestre Geraldo Amâncio (CE), Guilherme Nobre (CE) e Zé Vicente (CE)  
  • 20h - Show “Em cima do tempo” - Edmar Gonçalves (CE)  

Dia 27 de Junho (Sábado)

Memorial Maria das Neves Pimentel (PB) | Sala Multiuso  

  • 10h - Exposição "O Cordel das Mulheres" com curadoria de Klévisson Viana e apresentação de Paola Tôrres (PE)
  • 16h - Mesa “O passado, o presente e o futuro da Cantoria de Viola” - Ivanildo Vilanova (PE), Edmilson Ferreira (PI), Guilherme Nobre (CE) e Orlando Queiroz (CE) com mediação de Paulo de Tarso (CE)  

Sala Cordelista Ivonete Morais | Sala do GA

  • 14h - Oficina de Xilogravura - Nonato Araújo (MA)  

Palco Mestre Geraldo Amâncio (CE) | Pátio Externo  

  • 17h - Feira de Cordéis, Livros, Xilogravura e Artes afins 
  • 17h - Recital Poético - Rosinha Miguel (CE) e Chico Pedrosa (PB)
  • 18h - Show de Embolada - Marreco (CE) e Pinto Branco (CE)  
  • 19h - Show de Repente - Edmilson Ferreira (PI) e Antônio Lisboa (RN)  
  • 20h - Show e Lançamento do Livro “Cordéis Reunidos e Outros Escritos” - Paola Tôrres (PE) e Banda  

Dia 28 de Junho (Domingo)

Memorial Maria das Neves Pimentel (PB) | Sala Multiuso  

  • 10h - Exposição "O Cordel das Mulheres" com curadoria de Klévisson Viana e apresentação de Paola Tôrres (PE)
  • 16h - Palestra “O admirável mundo novo do cordel: Realismo mágico e ficção científica na literatura popular” - Bruno Paulino (CE) com mediação de Paiva Neves (CE)  

Sala Cordelista Ivonete Morais | Sala do GA

  • 14h - Oficina de Cordel - Evaristo Geraldo (CE) e Rouxinol do Rinaré (CE) 

Palco Mestre Geraldo Amâncio (CE) | Pátio Externo  

  • 17h - Feira de Cordéis, Livros, Xilogravura e Artes afins 
  • 17h - Lançamento do livro “A beata Maria de Araújo e o milagre de Juazeiro” - Padre Francisco Artur Pinheiro Alves (CE)     
  • 17h - Recital e lançamento do livro “Grande peleja de Cego Aderaldo com um extraterrestre nas terras do Quixadá” de Klévisson Viana (CE)
  • 18h - Teatro de Bonecos “As Aventuras de Cassimiro Coco” - Cia Calunga de Teatro (PI)  
  • 19h - Show “Forró na roça e na cidade” - Pingo de Fortaleza (CE) e Banda
 

 

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