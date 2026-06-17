Feira do Cordel Brasileiro acontece em Fortaleza a partir deste sábado (20); veja programação

A Caixa Cultura Fortaleza promove, a partir do próximo sábado (20), a 7ª Feira do Cordel Brasileiro, evento que reúne poetas, músicos, cordelistas, pesquisadores e profissionais de diversas áreas ligadas à literatura de cordel. A programação reunirá cantorias, recitais, shows, exposições e atividades formativas.

As atividades serão realizadas neste sábado (20) e domingo (21), e entre os dias 25 e 28 de junho, na Caixa Cultural Fortaleza, que fica na Avenida Pessoa Anta, 287, na Praia de Iracema.

O objetivo do evento, que é gratuito e livre para todas as idades, é promover o encontro entre gerações e linguagens da cultura popular. A programação também contará com venda de livros, folhetos de cordel, xilogravuras, camisetas e outros itens do universo cordelista.

Idealizada por Klévisson Viana, Tesouro Vivo da Cultura do Ceará, e realizada pela Associação de Escritores, Trovadores e Folheteiros do Estado do Ceará (Aestrofe), a Feira do Cordel Brasileiro conta com patrocínio da Caixa e do Governo Federal.

Mais informações podem ser obtidas no site do evento, ou pelo telefone (85) 3453-2770.

Veja a programação completa:

Dia 20 de Junho (Sábado)

Palco Mestre João Firmino Cabral (SE) | Teatro

20h - Show “Eu parece que tô vendo” - Jessier Quirino (PB)

Distribuição dos ingressos uma hora antes do espetáculo, respeitando a capacidade do espaço

Dia 21 de Junho (Domingo)

Palco Mestre João Firmino Cabral (SE) | Teatro

19h - Show “Eu parece que tô vendo” - Jessier Quirino (PB)

Distribuição dos ingressos uma hora antes do espetáculo, respeitando a capacidade do espaço

Dia 25 de Junho (Quinta-feira)

Memorial Maria das Neves Pimentel (PB) | Sala Multiuso

10h - Exposição "O Cordel das Mulheres" com curadoria de Klévisson Viana e apresentação de Paola Tôrres (PE)

Palco Mestre Geraldo Amâncio (CE) | Pátio Externo

17h - Abertura - Participação do curador da Feira, Mestre Klévisson Viana (CE), autoridades e artistas convidados Mestre Geraldo Amâncio (CE), Ilza Bezerra (PI), Paola Tôrres (PE) e Evaristo Geraldo (CE)

17h - Feira de Cordéis, Livros, Xilogravuras e Artes afins

17h40 - Recital “A História Fantástica do São João” - Breno de Holanda (PE)

18h40 - Projeto “Quinta com Verso e Viola – Especial” - Ivanildo Vilanova (PE) e Jonas Bezerra (CE) - Apresentação Orlando Queiroz (CE)

20h - Show "Forrotaleza" - Forró Cacimba de Aluá (CE)

Dia 26 de Junho (Sexta-feira)

Memorial Maria das Neves Pimentel (PB) | Sala Multiuso

10h - Exposição "O Cordel das Mulheres" com curadoria de Klévisson Viana e apresentação de Paola Tôrres (PE)

16h - Mesa “Cordel com Voz de Mulher” - Ilza Bezerra (PI), Ivonete Morais (CE), Marta Betânia (PI) e Goreth Pereira (MA) com mediação de Julie Oliveira (CE)

Sala Cordelista Ivonete Morais | Sala do GA

15h - Oficina “Primeiros Traços: Desenhando com as crianças” - JJ Marreiro (CE)

Palco Mestre Geraldo Amâncio (CE) | Pátio Externo

17h - Feira de Cordéis, Livros, Xilogravura e Artes afins

17h - Recital “Poemusicados” - Allan Sales (PE)

18h - Show “Cantigas do meu faz de conta” - Eugênio Leandro (CE)

19h - Cantoria de Repente - Mestre Geraldo Amâncio (CE), Guilherme Nobre (CE) e Zé Vicente (CE)

20h - Show “Em cima do tempo” - Edmar Gonçalves (CE)

Dia 27 de Junho (Sábado)

Memorial Maria das Neves Pimentel (PB) | Sala Multiuso

10h - Exposição "O Cordel das Mulheres" com curadoria de Klévisson Viana e apresentação de Paola Tôrres (PE)

16h - Mesa “O passado, o presente e o futuro da Cantoria de Viola” - Ivanildo Vilanova (PE), Edmilson Ferreira (PI), Guilherme Nobre (CE) e Orlando Queiroz (CE) com mediação de Paulo de Tarso (CE)

Sala Cordelista Ivonete Morais | Sala do GA

14h - Oficina de Xilogravura - Nonato Araújo (MA)

Palco Mestre Geraldo Amâncio (CE) | Pátio Externo

17h - Feira de Cordéis, Livros, Xilogravura e Artes afins

17h - Recital Poético - Rosinha Miguel (CE) e Chico Pedrosa (PB)

18h - Show de Embolada - Marreco (CE) e Pinto Branco (CE)

19h - Show de Repente - Edmilson Ferreira (PI) e Antônio Lisboa (RN)

20h - Show e Lançamento do Livro “Cordéis Reunidos e Outros Escritos” - Paola Tôrres (PE) e Banda

Dia 28 de Junho (Domingo)

Memorial Maria das Neves Pimentel (PB) | Sala Multiuso

10h - Exposição "O Cordel das Mulheres" com curadoria de Klévisson Viana e apresentação de Paola Tôrres (PE)

16h - Palestra “O admirável mundo novo do cordel: Realismo mágico e ficção científica na literatura popular” - Bruno Paulino (CE) com mediação de Paiva Neves (CE)

Sala Cordelista Ivonete Morais | Sala do GA

14h - Oficina de Cordel - Evaristo Geraldo (CE) e Rouxinol do Rinaré (CE)

Palco Mestre Geraldo Amâncio (CE) | Pátio Externo