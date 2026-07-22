Lula decreta três dias de luto oficial pela morte do cearense Luiz Carlos Barreto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou luto oficial de três dias pela morte do produtor, diretor e fotógrafo Luiz Carlos Barreto, um dos nomes mais importantes da história do cinema brasileiro. Conhecido como "Barretão", ele morreu nesta quarta-feira (22), aos 98 anos, no Rio de Janeiro.

Natural de Sobral, no Ceará, Luiz Carlos Barreto foi um dos principais responsáveis pela consolidação do cinema brasileiro moderno. Ao longo de mais de seis décadas de carreira, atuou como produtor, diretor, roteirista e diretor de fotografia, participando da realização de dezenas de filmes que marcaram diferentes gerações.

Veja também Verso Alice no País das Maravilhas ganha vocabulário nordestino em adaptação de escritor pernambucano Verso Milton Nascimento tem alta hospitalar após ser internado com pneumonia, diz filho

Em publicação nas redes sociais, Lula destacou a importância de Barreto para a cultura nacional e anunciou o decreto de luto oficial em reconhecimento à contribuição do cineasta.

O cinema brasileiro deve muito a Luiz Carlos Barreto, que nos deixou nesta quarta-feira. Seu amor pelo Brasil, seu talento e, sobretudo, seu espírito inquieto o transformaram no mais importante produtor do cinema nacional nos últimos cinquenta anos Lula Presidente

Na mensagem, Lula relembrou a atuação de Barretão desde o movimento do Cinema Novo, na década de 1960, período em que, segundo ele, a produção cultural enfrentava a censura e o autoritarismo. O presidente afirmou que o produtor teve papel central no fortalecimento da indústria audiovisual brasileira ao longo das décadas seguintes.

Produções lembradas por presidente

Lula também citou produções emblemáticas viabilizadas por Barreto, como "Dona Flor e Seus Dois Maridos", "O Quatrilho" e "O Que É Isso, Companheiro?", destacando que o produtor ajudou a revelar talentos e a estruturar uma cadeia profissional que levou o cinema nacional ao reconhecimento internacional, com premiações como o Oscar e o Leão de Ouro.

O presidente ressaltou ainda a defesa de políticas públicas para o setor audiovisual feita por Barreto. Ao final da homenagem, Lula e a primeira-dama Janja enviaram condolências à família do produtor, especialmente à esposa, Lucy Barreto, e aos filhos, Paula e Bruno.