Obras que farão parte do Complexo Yolanda e Edson Queiroz passam por processo de conservação

A Universidade de Fortaleza (Unifor) divulgou nesta quarta-feira (29) imagens dos bastidores da inauguração do Complexo Yolanda e Edson Queiroz. Atualmente, as obras passam por processo de conservação para serem expostas.
Previsto para ser inaugurado no dia 12 de novembro, o espaço abrigou por anos o Espaço Cultural da Universidade de Fortaleza.
Sob o olhar atento e as mãos cuidadosas dos restauradores, álbuns de fotografias, retratos pintados a óleo, livretos, peças de vestuário e santinhos que traduzem a fé da família Queiroz passam por um criterioso processo de conservação.
Marcados pela ação implacável do tempo, esses objetos carregam fragmentos de uma trajetória construída por laços familiares, espírito empreendedor e um profundo apreço pela cultura e pelas artes.
HISTÓRIA DE FAMÍLIA
Cada peça contribui para reconstruir a trajetória do casal, revelando aspectos da vida cotidiana, das tradições e do legado deixado para o Ceará e para o Brasil.
Toda essa história estará disponível à sociedade no Espaço Yolanda e Edson, onde os visitantes terão a oportunidade de percorrer um trajeto sensorial e afetivo pela vida do casal cearense, cuja parceria transformou a história do Estado.
A mostra terá curadoria de Denise Mattar e cenografia de André Scarlazzari.
João Leite, conservador das obras de artes do acervo da Fundação Edson Queiroz, contou que “a memória é uma história vivida e sentida, então existe toda uma carga afetiva, e essa importância está presente durante todo o processo”.
ESTRUTURA E OBRAS
A primeira etapa do Complexo Yolanda e Edson Queiroz será o museu, que receberá, inicialmente, quatro exposições.
Além do Espaço Yolanda e Edson Queiroz, também serão abertas ao público a Bienal de Arte da Fundação Edson Queiroz, que reunirá:
- Mais de 160 obras de 40 artistas;
- A mostra Constelações, com mais de 200 obras pertencentes à FEQ e que propõe um percurso pela história da arte no Brasil;
- A exposição Escrevendo tempos: encontros, elos e fronteiras entre artistas do Ceará e do Mundo nas coleções cearenses, que apresentará 135 obras de artistas cearenses e internacionais;