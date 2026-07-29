Obras que farão parte do Complexo Yolanda e Edson Queiroz passam por processo de conservação

A Universidade de Fortaleza (Unifor) divulgou nesta quarta-feira (29) imagens dos bastidores da inauguração do Complexo Yolanda e Edson Queiroz. Atualmente, as obras passam por processo de conservação para serem expostas.

Previsto para ser inaugurado no dia 12 de novembro, o espaço abrigou por anos o Espaço Cultural da Universidade de Fortaleza.

Legenda: Toda a história do casal estará disponível à sociedade no Complexo Cultural Yolanda e Edson Queiroz. Foto: Vito Moura.

Sob o olhar atento e as mãos cuidadosas dos restauradores, álbuns de fotografias, retratos pintados a óleo, livretos, peças de vestuário e santinhos que traduzem a fé da família Queiroz passam por um criterioso processo de conservação.

Marcados pela ação implacável do tempo, esses objetos carregam fragmentos de uma trajetória construída por laços familiares, espírito empreendedor e um profundo apreço pela cultura e pelas artes.

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HISTÓRIA DE FAMÍLIA

Legenda: A mostra terá curadoria de Denise Mattar e cenografia de André Scarlazzari. Foto: Vito Moura.

Cada peça contribui para reconstruir a trajetória do casal, revelando aspectos da vida cotidiana, das tradições e do legado deixado para o Ceará e para o Brasil.

Toda essa história estará disponível à sociedade no Espaço Yolanda e Edson, onde os visitantes terão a oportunidade de percorrer um trajeto sensorial e afetivo pela vida do casal cearense, cuja parceria transformou a história do Estado.

A mostra terá curadoria de Denise Mattar e cenografia de André Scarlazzari.

João Leite, conservador das obras de artes do acervo da Fundação Edson Queiroz, contou que “a memória é uma história vivida e sentida, então existe toda uma carga afetiva, e essa importância está presente durante todo o processo”.

Legenda: João Leite, conservador das obras de artes do acervo da Fundação Edson Queiroz. Foto: Vito Moura.

ESTRUTURA E OBRAS

A primeira etapa do Complexo Yolanda e Edson Queiroz será o museu, que receberá, inicialmente, quatro exposições.

Além do Espaço Yolanda e Edson Queiroz, também serão abertas ao público a Bienal de Arte da Fundação Edson Queiroz, que reunirá: