Ceará recebe laboratório de roteiro com formato inédito no Brasil; saiba como se inscrever

Iniciativa é ligada ao Lab Cena 15, da escola de formação artística cearense Porto Iracema das Artes.

Escrito por João Gabriel Tréz joao.gabriel@svm.com.br
27 de Julho de 2026 - 15:49 (Atualizado às 15:49, em 28 de Julho de 2026)
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Legenda: Seis projetos serão selecionados para o laboratório, sendo três brasileiros e três de países ibero-americanos.
Foto: Analice Diniz / Divulgação.

A Escola Porto Iracema das Artes está com inscrições abertas até a próxima sexta-feira (31) para o Laboratório Sol em Cena, voltado à revisão de roteiros. Com caráter ibero-americano, a iniciativa é fruto de parceria entre o Lab Cena 15, da instituição, e o Sol Film Lab.

A iniciativa é aberta para interessados de países ibero-americanos, potencializando o caráter internacional dos projetos envolvidos. Os laboratórios ligados à ação são de desenvolvimento de roteiros, mas o Sol em Cena busca aprofundar aqueles já escritos.

As inscrições são gratuitas e têm dois formulários virtuais diferentes, um para pessoas interessadas brasileiras e outro voltado a candidaturas internacionais. Seis projetos serão contemplados, sendo três cearenses e três ibero-americanos

As aulas ocorrem de 6 de outubro a 27 de novembro de maneira on-line e, de 6 a 12 de dezembro, presencialmente em Fortaleza. Em parceria com o programa Ibermedia, está previsto apoio financeiro para as pessoas selecionadas que inclui despesas de transporte, hospedagem, alimentação e outras ações.

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Consultorias, masterclasses e pitchings

Durante o período do laboratório, as pessoas selecionadas terão consultorias semanais, além de encontros com nomes do mercado e leituras de cenas com atores. No final, haverá pitching dos roteiros, apresentando-os para profissionais da indústria.

Além disso, será realizada uma série de masterclasses abertas ao público e veiculadas virtualmente no canal do YouTube do Projeto Paradiso, outro parceiro do projeto.

O Sol em Cena tem idealização de Aleksei Abib, também um dos consultores, e coordenação de Luciana Vieira e Manoela Ziggiatti.

Laboratório Sol em Cena

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