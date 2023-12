Laboratório de Cinema do Porto Iracema das Artes celebra 10 anos com mais de 50 roteiros finalizados

“Um lugar onde histórias podem florescer”: essa é uma das definições possíveis para o Lab Cena 15 - Laboratório de Cinema da Escola Porto Iracema das Artes, iniciativa de formação voltada à escrita de roteiros que completou 10 anos. O marco de uma década convida a avaliar as conquistas do percurso até aqui — que incluem a participação de 120 roteiristas em 64 projetos, sendo 58 deles com roteiros finalizados — e organizar os passos futuros.

Equipamento da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult) gerido em parceria com o Instituto Dragão do Mar (IDM), o Porto Iracema tem três esferas de formação. Uma delas são os Laboratórios de Criação, nos quais o Lab Cena 15 se insere.

Entre as experiências de aprendizado oferecidas, há técnicas de escrita, aprofundamento de conceitos de dramaturgia e tutorias com profissionais do setor, tudo em prol do aprimoramento dos projetos selecionados.

Coordenado desde 2021 pela montadora e documentarista Manoela Ziggiatti, o laboratório surgiu inicialmente como forma de impulsionar o audiovisual cearense. “O Ceará tem muitas histórias a serem contadas, muitos mundos a serem descobertos, muito material para inspirar histórias originais e diferentes do que estamos habituados a assistir”, destaca ela.

“Um programa como o Laboratório Cena 15 é estratégico para apoiar contadores e contadoras de histórias cearenses nesse percurso”, avança Manoela. A profissional destaca que, atualmente, metade dos projetos vem do interior do Estado, além de ressaltar a reserva de e 50% das vagas para pessoas negras, indígenas, quilombolas, trans, travestis, não-binárias e com deficiência na seleção.

Legenda: A montadora e documentarista Manoela Ziggiatti coordena o Lab Cena 15 desde 2021 Foto: Alan Sousa / divulgação

Na visão de Manoela, o laboratório tem “papel de democratizar o acesso à uma formação de excelência em roteiro”, além de construir “um espaço diverso, que possibilita o surgimento de novas narrativas, urgentes e pouco vistas no cinema nacional”.

Atualmente, a equipe que acompanha os selecionados é composta por Karim Aïnouz (mentor), Armando Praça, Jaqueline Souza, Nina Kopko, Murilo Hauses (tutores de projetos), Luciana Vieira e Pablo Arellano (consultores).

Legenda: Entre as ações do Lab Cena 15, há a realização de momentos de tutorias dos roteiristas selecionados com profissionais do setor Foto: Alan Sousa / divulgação

10 anos do Lab Cena 15 em números

120 roteiristas passaram pelo Laboratório

64 projetos participaram do Laboratório, com 58 roteiros finalizados

9 produções que passaram pelo Laboratório foram totalmente filmadas

6 produções que passam pelo Laboratório já estrearam (cinco filmes e uma série)

Fonte: Porto Iracema das Artes

Alcance além do Ceará

O Lab Cena 15 seleciona atualmente seis projetos por ano, sendo quatro cearenses, um de outro estado do Nordeste e um de outras regiões do País. “A demanda por boas formações em roteiro é enorme no Brasil”, avalia Manoela.

“Sabemos que a maior parte das grandes produções, recursos e investimentos estão concentrados no Sudeste. É necessário que os estados do Nordeste se fortaleçam a partir de colaborações criativas, aproximações profissionais e articulações numa perspectiva de crescimento do mercado, colaborando com a cadeia produtiva local”, aponta.

“No âmbito nacional, mais uma vez, buscamos preencher parte dessa lacuna de formação em roteiro, mas também chamar a atenção do restante do país para o que é feito aqui. Não existe outro laboratório público no país com essas características e esse reconhecimento é importante para a continuidade do programa e para seu crescimento”, avança a coordenadora.

Do desenvolvimento à viabilização

Todas as fases do Lab Cena 15 se dedicam ao desenvolvimento das histórias selecionadas para, na conclusão, elas partirem em busca da viabilização e concretização. “Os projetos entram com uma ideia inicial e saem com uma primeira versão do roteiro”, resume Manoela.

Tornando-se “mais robustos e atrativos no final do processo”, eles terminam a experiência “prontos para seguir em outras etapas de desenvolvimento” que incluem mercados, rodadas de negócios, outros laboratórios e festivais.

Legenda: Percurso do laboratório prevê o chamado pitching de roteiros na conclusão do processo, que consiste em uma apresentação pública dos projetos para profissionais do audiovisual convidados Foto: Alan Sousa / divulgação

Neste sentido, o Lab Cena 15 estabeleceu, ao longo dos anos, parcerias com instâncias, eventos e projetos para auxiliar os selecionados de diferentes formas, e em fases diversas da experiência, incluindo a posterior ao término do processo.

“As parcerias que buscamos estabelecer têm a intenção principal de impulsionar os projetos que passam pelo Laboratório a seguirem em seu desenvolvimento”, destaca Manoela.

Estas incluem a instituição filantrópica de apoio ao audiovisual Projeto Paradiso, o Festival de Roteiros Audiovisuais de Porto Alegre, o evento de mercado Ventana Sur, o laboratório de revisão de roteiros em língua portuguesa Sol Film Lab, a Embaixada da França no Brasil, o Cinema do Dragão, o Centro Cultural b_arco, a plataforma Mubi e o software Final Draft.

Espaço das séries

Nos primeiros anos, o Lab Cena 15 selecionou também projetos em outros formatos. Uma série desenvolvida no laboratório, “Caminho de Volta”, já foi filmada e estreou. No entanto, rapidamente o espaço se firmou como uma iniciativa para desenvolvimento de roteiros de longas de ficção.

Após anos com este foco específico, o Porto Iracema retomou a abertura para outros formatos e, a partir de 2022, instaurou o Programa Cena 15 - Série de Ficção.

Legenda: Série "Caminho de Volta" teve início da trajetória no Laboratório de Cinema do Porto Iracema como projeto de Arthur Leite, Danielle Rotholi e Bárbara Cariry Foto: divulgação

“Há 10 anos, não havia essa quantidade de séries sendo produzidas e de streamings como hoje no Brasil. Porém, estamos sempre observando com atenção o cenário audiovisual no país e sentimos que era o momento de retomar as origens do Lab e criar uma formação voltada para narrativas seriadas”, explica Manoela.

A coordenadora explica que o formato da experiência se baseia a partir de uma perspectiva pedagógica no modelo de “sala de roteiro”, comum nas práticas correntes do mercado.

“As produções seriadas estão muito concentradas no Sudeste, em especial no Rio de Janeiro e São Paulo, mas é essencial criar condições para que roteiristas e profissionais do Ceará possam atuar profissionalmente na área e, principalmente, criar e produzir suas próprias histórias, movimentando a cadeia produtiva local”, avalia Manoela.

“Considerando as discussões e avanços no sentido de uma regulamentação dos Streamings e VODs no país, é imprescindível que o Ceará esteja preparado para atuar nessa área”, opina a coordenadora.

Frutos concretos

Legenda: "Represa", de Diego Hoefel, é um dos filmes cujo projeto foi inicialmente desenvolvidos no Laboratório Foto: divulgação

Os frutos dos últimos 10 anos advindos do Lab Cena 15, aponta Manoela, já estão sendo colhidos, seja entre filmes que já estrearam, projetos em captação de recursos e outros em continuidade do desenvolvimento.

Para os próximos passos, o olhar é para manter, aprimorar e expandir as ações e propostas da experiência formativa. “Pretendemos seguir ampliando as parcerias, criando estratégias para impulsionar e acompanhar de perto os projetos que passam pelo Laboratório”, adianta.

Produções inicialmente desenvolvidas no Lab que já estrearam:

"Inferninho", de Guto Parente e Pedro Diógenes

"Casa", de Letícia Simões

"Fortaleza Hotel", de Armando Praça

"Represa", de Diego Hoefel (circulação por festivais)

"Caminho de Volta" (minissérie), projeto de Arthur Leite, Danielle Rotholi e Bárbara Cariry, com direção de Arthur Leite e Petrus Cariry

"Todas as Vidas de Telma", de Adriana Botelho (circulação por festivais)

Tal movimento prevê, como adianta Manoela, aprofundar a aproximação entre projetos que passam pelo Lab Cena 15 e produtores e distribuidores do mercado. “A ideia é ampliar as chances desses projetos serem produzidos de maneira mais ágil. Assim, estaríamos atuando na primeira etapa, na criação das histórias, mas também facilitando a continuidade da trajetória dos projetos”, avança.

Com o retorno de instâncias como o Ministério da Cultura e a Secretaria do Audiovisual, o horizonte avistado por Manoela para o laboratório é positivo. “Voltamos a dialogar com esses setores do governo federal e, atualmente, estamos desenvolvendo uma proposta junto à SAV, com a intenção de investir de forma mais enfática na relação entre o Cena 15 e o mercado”, compartilha.

Os movimentos todos, ressalta a coordenadora, são consequência direta dos investimentos em cultura dos últimos anos no Estado. “Isso é um reflexo de uma política pública que investe em formação e o Laboratório Cena 15 tem um impacto nesse panorama”, afirma.

