Vila das Artes lança curso pioneiro de preservação audiovisual

A Escola Pública de Audiovisual da Vila das Artes, equipamento de formação artística do complexo cultural gerido pela Prefeitura de Fortaleza, lança em 2024 uma iniciativa pioneira: um curso dedicado ao tema da preservação audiovisual. Ofertando 20 vagas, a formação está com inscrições abertas até 22 de dezembro.

As aulas, que estão previstas para ocorrerem a partir de 15 de janeiro e seguirem até março do ano que vem, são frutos do que Kennya Mendes, coordenadora da Escola Pública de Audiovisual, define como uma “demanda crescente”.

“A Escola Pública de Audiovisual em seus programas de formação já vinha ofertando cursos na área, desde 2017. Em 2023, a Escola resolveu criar um percurso formativo que atendesse especificamente à demanda crescente na área de preservação audiovisual”, explica.

A partir das experiências mais pontuais ocorridas anteriormente no equipamento e do diagnóstico de ausência de formação na área na Capital, a Escola estruturou o projeto da iniciativa. O movimento contou com assessoria pedagógica de Lila Foster e Ines Aisengart, que já ministraram cursos na Vila e compõem a diretoria da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual (ABPA).

“A estrutura do curso tem um caráter introdutório, teórico e prático, sobre a preservação audiovisual”, resume Kennya, adiantando que o corpo docente irá contar com profissionais conservadores, restauradores, arquivistas e especialistas em tecnologia da informação.

Entre os temas a serem abordados, estão o conceito de patrimônio audiovisual no Brasil, a história da preservação audiovisual no País, registros domésticos e amadores, audiovisual como ferramenta de preservação e difusão de patrimônio cultural imaterial e repositórios digitais, entre outros. Confira a grade curricular prevista clicando aqui.

Uma base central para a formação será a articulação entre ela e a própria produção da Escola, que também oferta o Curso de Realização em Audiovisual e formações básicas em formato livre.

“Pensamos como fundamento a articulação entre a teoria e a prática da preservação audiovisual e sua relação com o território no qual a Vila das Artes está situada”, inicia Kennya.

O curso, diz a coordenadora, “visa criar subsídios para a preservação da produção audiovisual da própria escola, incentivando a criação de fluxos de trabalho que levem em consideração a salvaguarda das obras produzidas, estreitando a relação entre produção e preservação”.

Legenda: Escola Pública de Audiovisual é uma das iniciativas de formação do Complexo Cultural Vila das Artes Foto: Site da Prefeitura / reprodução

“A organização dos acervos, a sua documentação e catalogação, também possibilitará a pesquisa e a difusão de uma produção já histórica, realizando também uma das metas do Plano Nacional de Preservação Audiovisual que é a integração da preservação aos elos da cadeia produtiva do audiovisual: a produção, a distribuição/difusão, a exibição/circulação e a formação”, aprofunda Kennya.

O documento citado pela gestora, o Plano Nacional de Preservação Audiovisual, foi lançado em 2016 pela ABPA, tendo sido revisado em 2023. Outra meta do texto é alcançada a partir da iniciativa do curso na Vila das Artes: a descentralização geográfica de ofertas do tipo.

“Uma das questões centrais do plano é justamente a necessidade de descentralização dos recursos e investimentos em formação”, destaca. “O Curso de Preservação Audiovisual está em consonância com a estruturação de ações e políticas públicas que assegurem a preservação do patrimônio audiovisual brasileiro e a sedimentação de estruturas de formação e capacitação técnica na cidade de Fortaleza”, aponta.

Para além da articulação do curso com a própria Vila das Artes, a coordenadora também ressalta as possibilidades de cruzamento dele com “acervos, museus, centros de memória, arquivos comunitários e instituições localizadas em Fortaleza”.

“Uma ação pioneira, o curso figura como um espaço formativo importante para a preservação da produção local em espaços diversos – coletivos de produção audiovisual, produtoras, acervos pessoais e de artistas, arquivos comunitários, dentre outros – e para a capacitação de profissionais na região para a atuação em instituições de salvaguarda e centros de memória", finaliza.

Primeira turma de Preservação Audiovisual da Vila das Artes

Inscrições: até 22 de dezembro; acesse o formulário clicando aqui; confira calendário da seleção clicando aqui e o regulamento completo clicando aqui

Aulas: presenciais na Vila das Artes, de janeiro a março de 2024, de 14h às 17h

Mais informações: no site da Vila das Artes ou no Instagram