Com cinema, música e mais, 17º For Rainbow leva programação gratuita ao Dragão do Mar

Com exibição de mais de 50 filmes em mostras competitivas e paralelas, feirinha, show musical, apresentações de DJs, lançamentos literários e performance, o 17º For Rainbow - Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero ocupa o Dragão do Mar com programação gratuita entre os dias 7 e 14 de dezembro.

O evento traz sete filmes na mostra competitiva de longas e 29 produções na competição de curtas. As obras concorrem em 10 categorias para cada formato e as vencedoras levam o troféu Elke Maravilha. A curadoria é das pesquisadoras Ana Carneiro, Carol Almeida e Kênia Freitas.

A abertura oficial do For Rainbow ocorre na quinta (7), a partir das 19 horas, no Cinema do Dragão, com homenagem à Dary Bezerra, que atua como presidenta do Grupo de Resistência Asa Branca (GRAB).

Após a cerimônia, ocorre a exibição do documentário “Assexybilidade”, de Daniel Gonçalves. Encerrando a noite, as cantoras Luiza Nobel, Lorena Nunes e Di Ferreira apresentam o show “Canto em Festa”.

Legenda: For Rainbow - Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero chega à 17ª edição em 2023; na foto, registro do evento em 2022 Foto: Site do For Rainbow / divulgação

Mostras competitivas

O filme da abertura é o primeiro da Mostra Competitiva Internacional a ser exibido. Além dele, outras três produções são brasileiras. Entre os 29 curtas, 14 são obras nacionais, sendo quatro representantes do Ceará.

As sessões das mostras competitivas ocorrem entre os dias 7 e 13 sempre a partir das 19 horas, na Sala 2 do Cinema do Dragão. Os ingressos são gratuitos e começam a ser distribuídos na bilheteria do equipamento uma hora antes de cada sessão. É permitida a retirada de até dois ingressos por programação para cada pessoa.

Veja também

Mostras paralelas

Além dos 36 filmes em competição, o 17º For Rainbow traz mais 15 produções que se dividem em outras três mostras: Feminino Plural, Filmes Cearenses e Mostra Especial de Filmes Convidados. Os ingressos são distribuídos uma hora antes de cada sessão.

A Mostra Feminino Plural terá sessão na sexta (8), às 16h, exibindo cinco curtas-metragens dirigidos por realizadoras mulheres.

Já a Mostra de Filmes Cearenses está prevista para ocorrer no domingo (10), também às 16h. Compõem a sessão um total de seis produções do Estado.

Completando a lista, as sessões especiais de filmes convidados ocorrem no sábado (9), terça (12) e quarta (13), sempre às 16h. No total, são dois curtas e três longas compondo a faixa.

Literatura, performance e mais

Em todos os dias de festival, o Dragão do Mar acolhe também a Feira Rainbow, que funciona das 17h às 22h e traz arte, gastronomia e outras opções de empreendimentos comandados por LGBTI+s, mulheres e pessoas negras

Também ao longo do evento, o encerramento de cada dia do festival terá festas-shows. Na sexta (8), é a DJ Priscilla Delgado que comanda a Festa Inflamável, e no restante da programação DJs convidados se revezam.

Legenda: Feira traz arte, gastronomia e outras opções de empreendimentos comandados por LGBTI+s, mulheres e pessoas negras Foto: Site do For Rainbow / divulgação

No sábado (9), a programação terá eixo dedicado à literatura a partir de parceria com a Biblioteca Estadual do Ceará e a Festa Literária da Diversidade Sexual. Entre 14h30 e 17h30, a Bece acolhe roda de conversa sobre literatura cearense e também bate-papo e lançamento de livros do pesquisador Renan Quinalha.

Também no sábado (9), mas a partir das 18h, o For Rainbow acolhe a performance "Help me Dress my Doll", da Banida Plataforma. A ocasião tem acesso gratuito e livre e convida o público a montar bonecas vivas para refletir sobre transgressões de gênero.

17º For Rainbow - Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero

Quando: de 7 a 14 de dezembro

Onde: Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema)

Acesso gratuito; sessões de cinema demandam retirada de ingresso na bilheteria uma hora antes de cada sessão

Mais informações: no site ou no Instagram

Confira a programação completa

Quinta, 7

17h às 22h – Feira Rainbow, na Arena Dragão do Mar

19h – Abertura do 17º For Rainbow, com homenagem a Dary Bezerra (Presidenta do Grupo de Resistência Asa Branca) e exibição do filme “Assexybilidade”, no Cinema do Dragão

21h30 – Show “Canto em Festa”, com Luiza Nobel, Lorena Nunes e Di Ferreira, na Arena Dragão do Mar

Sexta, 8

16h às 18h – Mostra Feminino Plural, com exibição dos filmes “Onde Está Mymye Mastroiagnne?”, “TRANSVERB”, “A Parte que Falta”, “As Velas do Monte Castelo” e “O primeiro movimento é explosão”, no Cinema do Dragão

17h às 22h – Feira Rainbow, na Arena Dragão do Mar

19h – Mostra Competitiva Internacional de Curta e Longa-Metragem com exibição dos filmes “Verão”, “Lugar de mergulho”, “Migranta”, “Hors-Jeu”, “Quando eu cheguei”, “Pirenopolynda” e “Toda noite estarei lá”, no Cinema do Dragão

22h – Festa Inflamável, com DJ Priscila Delgado, na Arena Dragão do Mar

Sábado, 9

14h30 às 17h30 – Parceria Biblioteca Estadual do Ceará (Bece) e FLIDS – Festa Literária da Diversidade Sexual, na Bece (Av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil), com roda de conversa “Literatura Cearense LGBTI+ Panorama e Perspectivas”, bate-papo com Renan Quinalha e Emerson Maranhão sobre o tema “Movimento LGBTI+ no Brasil – Avanços e Desafios” e lançamento dos livros “Movimento LGBTI+: uma breve história do século XIX aos nossos dias” e “Novas fronteiras das histórias LBGTI+ no Brasil”, de Renan Quinalha

16h – Exibição especial dos filmes “Celebrazione” e “Represa”, no Cinema do Dragão

17h às 22h – Feira Rainbow, na Arena Dragão do Mar

18h – Performance “Help me Dress my Doll”, da Banida Plataforma, na Arena Dragão do Mar

19h – Mostra Competitiva Internacional de Curta e Longa-Metragem com exibição dos filmes “Jaci”, “Meu olhar”, “Lalabis”, “Flores masculines”, “Casa de bonecas”, “Sob a terra do encoberto” e “Mixadxs”, no Cinema do Dragão

22h – Festa-Show, com DJ Renatinha, na Arena Dragão do Mar

Domingo, 10

16h – Mostra de Cinema Cearense com exibição dos filmes “Circuito”, “Quentinha”, “Queer AI Has No Imagination”, “Quem é teu baby?”, “Corpo Território, Nuances da Invisibilidade” e “A humanidade que me resta”, no Cinema do Dragão

17h às 22h – Feira Rainbow, na Arena Dragão do Mar

19h – Mostra Competitiva Internacional de Curta e Longa-Metragem com exibição dos filmes “Peculiar”, “Minha amiga”, “Lugar nenhum”, “Último filme antes do fim do mundo”, “2020” e “M de Mães”, no Cinema do Dragão

22h – Festa-Show, com DJs Convidades, na Arena Dragão do Mar

Segunda, 11

17h às 22h – Feira Rainbow, na Arena Dragão do Mar

19h – Mostra Competitiva Internacional de Curta e Longa-Metragem com exibição dos filmes “Gozar”, “the Magnificentit”, “O cavalo de Pedro” e “ORFEAS2021”, no Cinema do Dragão

22h – Festa-Show, com DJs Convidades, na Arena Dragão do Mar

Terça, 12

16h – Exibição especial do filme “Nós Somos o Amanhã”, no Cinema do Dragão

17h às 22h – Feira Rainbow, na Arena Dragão do Mar

19h – Mostra Competitiva Internacional de Curta e Longa-Metragem com exibição dos filmes “Bixas Pretas: entre o amor e os afetos”, “Alba”, “Bloco dos corações valentes”, “Curta história de amor”, “Por que eles não ensinam bixas pretas a amar?” e “A outra mulher”, no Cinema do Dragão

22h – Festa-Show, com DJs Convidades, na Arena Dragão do Mar

Quarta, 13

16h – Exibição especial do filme “O Estranho”, no Cinema do Dragão

17h às 22h – Feira Rainbow, na Arena Dragão do Mar

19h – Mostra Competitiva Internacional de Curta e Longa-Metragem com exibição dos filmes “Dança para sempre”, “Olhe para mim”, “Chica”, “Bolero” e “A busca”, no Cinema do Dragão

22h – Festa-Show, com DJs Convidades, na Arena Dragão do Mar

Quinta, 14