'Ainda Estou Aqui' se torna elegível para concorrer a Melhor Filme Internacional no Oscar 2025

O sucesso brasileiro "Ainda Estou Aqui" foi confirmado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas como elegível para concorrer a "Melhor Filme Internacional" no Oscar 2025. O longa de Walter Salles, baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva, vai representar o Brasil na maior premiação do cinema mundial.

A instituição confirmou os filmes elegíveis em comunicado à imprensa, nessa quinta-feira (21). Ao lado do filme estrelado por Fernanda Torres, estão 84 produções de diversos países que também disputam a estatueta dourada, como a francesa "Emilia Pérez" e a alemã "A Semente do Figo Sagrado".

Junto com "Melhor Filme Internacional", os filmes elegíveis para "Melhor Documentário" e "Melhor Animação" também foram divulgados. Entre as produções estão "Super/Man: A História de Christopher Reeve" e "Sugar Cane", para a primeira categoria, e "Divertida Mente 2" e "Robô Selvagem" para a segunda.

Calendário da premiação do Oscar 2025

A Academia ainda informou as próximas datas do calendário do Oscar 2025.

17 de dezembro: nova parcial com 15 filmes de todas as categorias será divulgada.

nova parcial com 15 filmes de todas as categorias será divulgada. 17 de janeiro de 2025: lançamento da lista oficial de indicados à 97ª edição do Oscar.

lançamento da lista oficial de indicados à 97ª edição do Oscar. 2 de março: entrega dos prêmios, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Produção brasileira é um sucesso

"Ainda Estou Aqui" já arrecadou mais de R$ 23,5 milhões no Brasil e levou mais de 1 milhão de pessoas para as salas de cinema. Além de pagar os custos de produção, o filme é cercado de recepções positivas do público e da crítica. A produção chega aos Estados Unidos em janeiro, apenas em Los Angeles e Nova York, com exibição ampliada para o restante do país em fevereiro.

Na Europa, o filme já passou por vários festivais de cinema internacionais, como a 72ª edição do Festival de San Sebastián, na Espanha, o 68º Festival de Cinema de Londres e o 81º Festival de Veneza, na Itália, onde venceu o prêmio de "Melhor Roteiro" e foi ovacionado por mais de 10 minutos pelo público.

Nas redes sociais, usuários relataram que diversas sessões estão lotadas e elogiam a qualidade da obra, baseada em um episódio real da ditadura militar no Brasil.

Academia flerta com Fernanda

Na terça-feira (19), as redes sociais da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas publicaram uma foto da atriz Fernanda Torres na premiação Governors Awards. No Instagram, o post com a brasileira já acumula mais de 2 milhões de curtidas e recebeu um comentário da própria instituição: "Ela é a MÃE".

No X (antigo Twitter), a foto também recebeu o carinho de vários usuários e acumula mais de 200 mil curtidas. Em ambas as redes, o retrato de Fernanda é o mais curtido entre outros colegas de profissão, como Andrew Garfield e Tilda Swinton.

*Sob a supervisão da jornalista Mariana Lazari