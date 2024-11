Ainda Estou Aqui: saiba mais sobre o livro que inspirou filme com Fernanda Torres e Selton Mello

O filme 'Ainda Estou Aqui', dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres, estreou na quinta-feira (7) nos cinemas brasileiros. Sucesso de crítica, ele foi inspirado no livro homônimo do jornalista Marcelo Rubens Paiva, lançado em 2015, que conta a história real do desaparecimento de Rubens Paiva, pai do autor, preso pela ditadura em 1971.

O longa já conquistou prêmios como Melhor Roteiro no Festival de Veneza e Melhor Filme na Mostra de São Paulo, mas ainda segue outra trajetória grandiosa: a de ser a principal aposta para se tornar o representante do Brasil no Oscar 2025.

No livro em que a obra foi baseada, Marcelo Rubens Paiva conta a perspectiva da própria família, trazendo um duro retrato da ditadura militar no Brasil. A obra mistura as memórias de infância do autor e do relato da mãe, Eunice Paiva, que estudou Direito após perder o marido e se tornou uma advogada engajada na luta pelos direitos humanos.

Marcelo Rubens Paiva também narra na obra os momentos da própria vida adulta, quando houve diagnóstico de Alzheimer de Eunice. No livro, o autor mostra a resiliência da matriarca em meio à doença. "Ver minha mãe sumindo foi angustiante. Ela era o núcleo familiar, havia cuidado a vida inteira dos filhos. De repente, os papéis se inverteram", contou o autor em entrevista à revista Veja, publicada neste ano.

Legenda: 'Ainda Estou Aqui' é obra escrita por Marcelo Rubens Paiva Foto: reprodução

Se o livro assume duas perspectivas para contar a história, incluindo a visão de uma criança que não compreende o contexto da violência da ditadura, o longa assume a visão a partir dos relatos de Eunice, cheios de silêncio e luto pelo vazio deixado com o sumiço do esposo.