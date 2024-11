Aposta do Brasil para a disputa pelo Oscar, 'Ainda Estou Aqui' estreia nos cinemas nesta quinta (7)

Aclamado pela crítica e uma das principais apostas para o Oscar de 2025, o filme "Ainda Estou Aqui", protagonizado por Fernanda Torres, Fernanda Montenegro e Selton Mello, chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (7).

Dirigida por Walter Salles, a trama estreia em um cenário triunfante e bem-sucedido nos festivais internacionais. O longa é uma produção original da Globoplay, streaming da TV Globo.

Em Fortaleza, o filme passará no Cinema do Dragão do Mar e nos shoppings Iguatemi Bosque, Grand Shopping Messejana, Via Sul, Rio Mar Fortaleza e North Shopping.

O filme brasileiro também será exibido por uma semana em Nova York e Los Angeles. O lançamento faz parte da campanha para o Oscar 2025 e deve ocorrer no dia 17 de janeiro em território estadunidense, sendo levado aos cinemas de todo o país no dia 14 de fevereiro.

Veja trailer de 'Ainda Estou Aqui'

História de luta por justiça

O filme narra a história da mãe do jornalista Marcelo Rubens Paiva, Eunice Paiva, que enfrentou a ditadura militar no início da década de 1970 e conviveu por anos com Alzheimer. Ela ainda passa cerca de 40 anos procurando por pistas do desaparecimento de seu marido Rubens, interpreto por Selton Mello.

A protagonista é interpretada em diferentes idades por Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, que são mãe e filha. A história se passa no Brasil, em 1970, e é uma adaptação da autobiografia de Marcelo.

A direção é de Walter Salles, que trabalhou com Fernanda Montenegro em "Central do Brasil", filme que conseguiu a última indicação do País na categoria internacional, no Oscar de 1998.

"Ainda estou aqui" levou o prêmio de Melhor Roteiro na 81ª edição do Festival de Veneza. Selton Mello, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro integram parte do elenco principal do longa. No mesmo festival, o filme foi aplaudido por dez minutos após a exibição.

Aclamação da crítica

A repercussão em torno de "Ainda Estou Aqui" começou ainda em setembro, quando o filme foi premiado como melhor roteiro no Festival de Veneza e como favorito do público no Festival de Vancouver.

Aclamado pela crítica internacional após a exibição em diversos festivais no mundo, importantes veículos especializados em cinema destacaram o longa brasileiro e a atuação do elenco.

“A última vez que o Brasil conseguiu uma indicação ao Oscar de melhor filme internacional foi há 26 anos, com 'Central do Brasil', e a estrela do filme, Fernanda Montenegro, também recebeu uma indicação de melhor atriz. Torres, que é filha de Montenegro, certamente pode seguir seus passos. E o roteiro de Hauser e Lorega não deve ser descartado da competição de melhor roteiro adaptado também”, escreveu Scott Feinberg, do Hollywood Reporter.

"Um retrato profundamente comovente da memória sensorial de Walter Salles de uma família - e uma nação - rompida", disse Jessica Kiang, da revista Variety.

Já Phil de Semlyen, da TIMEOUT, disparou: "A libertação pessoal e política se unem aqui de maneira emocionante e comovente. Interpretação maravilhosa de Fernanda Torres", sublinhou o especialista.