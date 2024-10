Pré-venda de ingressos para 'Ainda Estou Aqui' começa nesta quinta (31); saiba onde assistir

A pré-venda do filme "Ainda Estou Aqui", protagonizado por Fernanda Torres, Fernanda Montenegro e Selton Mello, começa nesta quinta-feira (31). O aclamado filme de Walter Salles estreia em todos os cinemas do Brasil no próximo dia 7 de novembro.

Em Fortaleza, o filme passará no Grand Shopping Messejana, no Shopping Via Sul, no Rio Mar Fortaleza e no North Shopping.

Há opções de assentos VIP somente o Cinépolis Rio Mar. A pré-venda é feita pelo site do Ingresso.com, onde já é possível escolher horários e assentos.

História de luta por justiça

O filme narra a história, baseada em fatos reais, da mãe do jornalista Marcelo Rubens Paiva, Eunice Paiva, que enfrentou o regime militar no início da década de 1970 e conviveu por anos com Alzheimer. Ela ainda passa cerca de 40 anos procurando por pistas do desaparecimento de seu marido Rubens, interpreto por Selton Mello.

A protagonista é interpretada em diferentes idades por Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, que são mãe e filha. A história se passa no Brasil, em 1970, e é uma adaptação da autobiografia de Marcelo Rubens Paiva.