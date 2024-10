Tom Cavalcante revisita personagens e vai do riso à reflexão durante espetáculo em Fortaleza

Tom Cavalcante tem se desdobrado. Não é fácil arrancar riso diante do que elenca como “aberrações, maldades, intransigências e desrespeito”. “Pela primeira vez em todo esse tempo de carreira, me pego preocupado assim”, confessa ao Verso, numa análise do mundo. É o que talvez justifique a vontade de não parar, sobretudo com um espetáculo há três anos na ativa.

“O Tom Tá On” aporta em Fortaleza neste domingo (3) para apresentação exclusiva no Iguatemi Hall. Surgido na esteira do bordão “O pai tá on”, sucesso nas redes sociais, o número tem sido reescrito a cada ano a partir do acréscimo de factuais da rotina do Brasil e do mundo. Essencialmente, comprova que Tom está ligado, atento ao redor.

O formato da apresentação é em stand-up comedy, no qual o ator e comediante passeia por diversos temas. A performance se amplia a partir do que, no contexto americano, é chamado de “One Man Show”, responsável por fazer com que um mesmo artista interprete, cante, imite e dançe, tudo sozinho e ancorado no próprio talento.

“A primeira intenção do show é explorar temas do domínio público transformadas em piadas autorais com a intenção do humor. Fazer rir, mas ajudar a ganhar consciência”, explica o cearense. O modo como isso acontece, além de divertido, é múltiplo. Famoso em todo o país pela irreverência tipicamente nossa, Tom se vale também de personagens que o consagraram.

De João Canabrava a Jarilene, passando por Sr. Venâncio, são muitas as possibilidades de fazer com que a plateia chegue junto. As figuras, tarimbadas no imaginário popular, ajudam a estender o raio de alcance de vários assuntos. Canabrava, por exemplo, reclama da difícil liberdade de ir e vir devido à violência instalada nos tempos atuais.

Jarilene, por sua vez, toda empoderada, reivindica os direitos das empregadas com todo o deboche e irreverência que conhecemos. Seu Venâncio aborda o etarismo e dá puxões de orelha nos que insistem em menosprezar o idoso.

“O mundo evoluiu, e novos marcos de convivência surgiram para serem respeitados. Os exageros devem ser discutidos, mas pautas como respeitar o próximo sempre andaram ao meu lado na prática do fazer humor por humor, sem agredir ninguém”, destaca o artista.

O humor de Tom

Questionado sobre como define o próprio humor, Tom confessa sempre pensar a respeito da questão. No fim, credita a algo ligado a certa aura, determinado carisma, ambos ligados ao “on” que intitula o espetáculo. “Roberto Carlos um dia me falou que o sucesso não se explica, e eu concordo”, resume.

Certo é que sempre houve muito trabalho, estudo e disciplina. A primeira aparição em cadeia nacional aconteceu em 12 de outubro de 1992, na Rede Globo. Nascia ali João Canabrava, o atrapalhado pinguço da Escolinha do Professor Raimundo.

A audiência respondeu animada à personalidade do papudinho e fazia brotar uma das maiores revelações do humor nacional, fruto também da descoberta do visionário Chico Anysio. Antes disso, Tom já havia trabalhado em locução em rádio, apresentação de TV, shows de stand-up comedy e campanhas publicitárias para TV e jornais.

A participação em programas como Sai de Baixo, Zorra Total e, posteriormente, Megatom – primeira atração solo dele – levaram o fortalezense a outro patamar: tornava-se querido e reconhecido não apenas na própria terra, mas em toda a nação, feito realmente notável. Neste ano, Tom completa 32 anos de uma carreira impressionante.

“O sentimento primeiro é de imensa gratidão ao Brasil que me colocou nos braços. Nunca imaginei chegar ao destaque que cheguei, isso é um fato. Mas olhando para a história, acho que trilhei intuitivamente um caminho que me trouxe a essa primeira prateleira que foi e é minha rígida disciplina de encarar a carreira”, compartilha.

“Nessa esteira, estão vários aprendizados, todos com muita transpiração de aprender a redigir textos e esquetes de humor, além de dirigir. Tudo isso com a ajuda dos meus anjos, mestres que cruzaram meu caminho”.

Talento em várias frentes

Definindo-se como “um verdadeiro multimídia”, Tom diz que a apresentação de “O Tom Tá On” coincide com o fato de estar no ar como Dra. Darci, no Multishow; Os Parças, no GloboPlay; o game show Acerte ou Caia, na Record; e em LOL, no Prime vídeo.

Após o espetáculo em Fortaleza, ele embarca para o Chile, onde gravará a segunda temporada do Acerte ou Caia – segundo ele, um programa com boa audiência nessa primeira fase. É como tem se desdobrado para não deixar se paralisar pelas urgências e tristezas do mundo.

Não à toa, a satisfação de estar na capital cearense, solo onde nasceu, cresceu e está sempre de portas abertas para acolhê-lo. “Me sinto sempre energizado e em casa. Conheço bem os nossos códigos de amizade e alegria. Fico muito à vontade e mais inspirado para atuar”.

