Projeto que guarda memórias do Grande Mucuripe faz ‘vaquinha’ solidária para reforma de sede

Já se vão mais de oito anos desde que o turismólogo e artista Diego di Paula idealizou e deu início aos trabalhos do Acervo Mucuripe, projeto voluntário que resguarda memórias dos bairros que compõem o Grande Mucuripe.

Com sede física na casa do idealizador, na divisa entre os bairros Mucuripe e Varjota, a iniciativa tem buscado desde 2024 arrecadar recursos para melhorias físicas do espaço. A nova meta de arrecadação é de R$ 50 mil e prevê a realização de uma reforma para ampliar o imóvel.

Lançada há um ano, a vaquinha solidária em prol do Acervo Mucuripe tinha, de início, outras metas: na intenção de comprar um novo imóvel maior, a ideia era arrecadar R$ 100 mil no total. No local, Diego tem preservado fotos, mapas, documentos e outros itens ligados à região.

No entanto, como explica Diego ao Verso, houve a readequação das intenções quando, no período de 12 meses, a arrecadação foi de pouco mais de 6% da meta. Até o fechamento deste texto, o número de apoiadores da vaquinha chegou a 105. Com a meta atualizada, mais de 12% do valor foi arrecadado.

“A necessidade de reduzir veio para duas coisas: primeiro, facilitar as doações (de início a partir de 25 reais, e agora qualquer valor) e segundo, um valor mais próximo da realidade de pessoas que tenham ou não condições”, aponta o idealizador.

Além disso, Diego aponta que a ligação com o imóvel também levou à intenção de seguir no mesmo endereço. “O Acervo está situado na rua em que minha mãe e tios nasceram, que também é a rua que passei toda a infância brincando”, partilha.

Herança familiar, a casa é onde o turismólogo mora desde 2010. Segundo ele, o atual projeto prevê ampliar o imóvel de maneira vertical. “Continuará apertadinho, mas pelo menos ficará separado da vida pessoal”, explica, ressaltando que, hoje, divide o espaço entre o lar e o acervo.

Diego detalha, ainda, que desde 2023, tem buscado se inscrever em editais culturais. No entanto, esbarra em questões como grande concorrência, valores insuficientes e outras de ordem burocrática.

“A burocracia é sempre grande e como gerencio muitas das coisas sozinho, vou lidando com esses desafios sem deixar de persistir e de acreditar que, no futuro, (o Acervo Mucuripe) será ainda mais referência em memória comunitária e cidade”, confia.

Acervo Mucuripe

Onde: av. Álvaro Correia, 69B

av. Álvaro Correia, 69B Mais informações: @acervomucuripe, (85) 9 9957-3424 e acervomucuripe@gmail.com

Vaquinha solidária do Acervo Mucuripe