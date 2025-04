Discussão entre dois advogados acaba em tapa e chutes ao lado de fórum, em Fortaleza

Dois advogados protagonizaram, na tarde desta quinta-feira (10), uma discussão com tapas e chutes em frente à Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará (Caace), ao lado do Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza.

Em vídeo enviado ao Diário do Nordeste, é possível ver o momento em que um dos profissionais grita e dá um tapa no colega. Na sequência, os dois caem e as agressões continuam, com chutes. Homens que presenciaram a violência interviram e deram fim à confusão.

O advogado Frederico Perez Silveira, que sofreu a agressão, informou à reportagem que já apresentou uma denúncia ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/CE e que também já registrou um Boletim de Ocorrência.

O Diário do Nordeste tenta contato com a outra parte envolvida. Até o fechamento dessa matéria, não houve retorno. O espaço segue aberto.

OAB investigará conduta de advogados

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Secção Ceará, informou, em nota, que tomou conhecimento dos "graves acontecimentos ocorridos" envolvendo advogados em uma das salas de apoio da entidade.

“Já foi aberto um procedimento interno de verificação de conduta ética-disciplinar, além de outras providências”, expressou ainda a nota da OAB/CE.

A entidade reforçou ainda que o andamento dos processos disciplinares no Tribunal de Ética e Disciplina (TED) é sigiloso, só tendo acesso às suas informações as partes, seus defensores e a autoridade judiciária competente.

