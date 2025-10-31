Diário do Nordeste
Imagens de sudaneses deslocados que fugiram de El-Fasher. Os temores aumentaram no Sudão em 28 de outubro, três dias depois que paramilitares tomaram a cidade estratégica de El-Fasher, em meio a relatos de atrocidades em massa e do assassinato de cinco voluntários do Crescente Vermelho em Kordofan.

Mundo

Sudão registra mais de 460 mortos após massacre em hospital

ONU condenou o ataque e o sequestro de seis profissionais de saúde.

Redação e AFP 30 de Outubro de 2025
Corpo de suspeito com roupas camufladas táticas é carregado por populares.

País

Moradores que retiraram roupas camufladas de mortos no Rio serão investigados

Polícia deve apurar fraude processual por parte de quem ajudou na remoção dos corpos.

Lucas Monteiro 29 de Outubro de 2025
video

País

Veja imagens dos 60 corpos resgatados por moradores da Penha após megaoperação

Pelo menos 120 pessoas morreram na operação deflagrada nessa terça-feira (28).

Geovana Almeida* 29 de Outubro de 2025
Casal de moto se depara com um carro incendiado servindo de barricada em uma rua.

PontoPoder

Governo do RJ pedirá apoio do Exército ao STF para atuar contra o tráfico

Secretário de Segurança informou que o plano será entregue até dezembro.

Redação 28 de Outubro de 2025
Agente de segurança em cima de um veículo policial com dois homens deitados da caçamba do carro.

País

Veja fotos da operação no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho

Mais de 60 pessoas morreram.

Lucas Monteiro 28 de Outubro de 2025
Polícia Civil atuando na cena de um incidente sob a sombra de árvores, com várias pessoas observando ao fundo, em frente ao cemitério.

País

Criança é encontrada morta em mala, em Belém; suspeito do crime é linchado

Corpo estava com as mãos amarradas.

Redação 28 de Outubro de 2025
Policiais fortemente armados, vestidos com uniformes táticos, escoltam uma pessoa de roupas escuras e pés descalços por uma rua asfaltada sob o sol. O grupo caminha próximo ao meio-fio, e fios elétricos passam acima deles.

Segurança

Vídeo mostra prisão de homem que ameaçava mulher com arma na Granja Portugal

A captura ocorreu com apoio do sistema de videomonitoramento da SSPDS.

Redação 25 de Outubro de 2025
Foto de brasileira agredida em Paris.

Mundo

Brasileira deixa País após violência doméstica e sofre tentativa de estupro em Paris

As informações foram passadas pelo irmão da vítima, que também mora na Europa

Redação 25 de Outubro de 2025
Polícia Civil em ação nas ruas com policiais uniformizados e carros da corporação presentes no local.

Segurança

Homem suspeito de estuprar adolescente de 16 anos é preso em Pentecoste

Indivíduo ofereceu bebida alcoólica ao adolescente para praticar a ação criminosa

Geovana Almeida* 22 de Outubro de 2025
Foto mostra Delegacia de Polícia Civil de Sobral

Segurança

Menino de 4 anos morre após ser baleado durante ataque a tiros em Sobral

Suspeitos teriam efetuado disparos contra "desafeto" em via pública da cidade

Redação 12 de Outubro de 2025
