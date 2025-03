Jornalista é encontrado morto com sinais de estrangulamento dentro de casa, em Curitiba

O jornalista Cristiano Luiz Freitas, de 46 anos, foi encontrado morto na própria residência, em Curitiba, na tarde dessa terça-feira (4). Segundo informações do g1, a vítima estava com as mãos amarradas e amordaçada com uma fita que cobria a boca e o nariz. A polícia paranaense trabalha com a hipótese de estrangulamento como causa da morte.

De acordo com a delegada Magda Hofstaetter, vizinhos acionaram a Polícia Militar após ouvirem gritos vindos da casa de Cristiano. Antes da chegada dos agentes, eles viram um carro saindo do local e perceberam que o portão havia sido deixado aberto. Ao entrarem na residência, encontraram o jornalista já sem vida.

Não foram identificados sinais de arrombamento, o que leva a Polícia a suspeitar que Cristiano teria marcado um encontro com o autor do crime. Ainda não há informações sobre a identidade do suspeito ou a relação dele com a vítima. Aparelhos eletrônicos do jornalista foram apreendidos para análise e podem auxiliar na investigação.

QUEM ERA O JORNALISTA CRIS FREITAS

Cris Freitas era formado em Jornalismo pela PUC-PR desde 1999 e possuía especialização em Cinema pela Universidade Tuiuti do Paraná. Ao longo da carreira, atuou em veículos impressos, rádio, televisão e plataformas digitais, com destaque para produções voltadas ao público infantojuvenil.

