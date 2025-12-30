Diário do Nordeste
Como fazer a lista de metas de ano novo e cumprir objetivos em 2026

Planejamento realista, organização e constância ajudam a tirar sonhos do papel.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Quatro cintilantes sem luz formam o número 2026 em um bolo com fundo escuro, simbolizando a antecipação do Ano Novo, momentos de contagem regressiva e decoração festiva criativa para novos anos véspera entre 2025 e 2026.
Legenda: Organização e o planejamento diário também têm papel decisivo no sucesso das metas de ano novo.
Foto: Shutterstock/holgers.pictures.

Com a chegada de um novo ano, a tradicional lista de metas volta ao centro das atenções. Para muitas pessoas, porém, os objetivos acabam ficando apenas no papel.

Para entender como transformar desejos em realizações concretas em 2026, a psicanalista, consteladora familiar, psicoembrióloga e terapeuta da casa Erica Portugal explica por onde começar e o que realmente faz a diferença no processo.

Segundo a especialista, o primeiro passo é abandonar metas genéricas e apostar em objetivos possíveis dentro da realidade de cada um. “Comece por coisas simples, mas importantes, e seja bem específico. Divida em áreas e coloque um objetivo alcançável por área. Por exemplo: saúde física - iniciar academia ou ser mais frequente nos exercícios, defina 3x por semana ou de acordo com suas possibilidades, veja como adequar dia e horário em sua rotina para poder se comprometer”, orienta.

Ela sugere separar a lista em áreas como saúde mental, trabalho, casa e desenvolvimento pessoal, sempre com metas palpáveis e realizáveis.

Para transformar desejos vagos em objetivos concretos, Erica, que é autora do livro “Casas que curam”, reforça que é preciso ação contínua. “Não existe forma de alcançar um objetivo que não seja pelo esforço contínuo. Só pensar ou planejar não é garantia de nada e pode gerar ainda mais frustração”, afirma.

De acordo com ela, cada meta deve vir acompanhada de estratégias claras, como se matricular em um curso, buscar um profissional ou criar novas fontes de renda, dependendo do objetivo.

Erros mais comuns

Entre os erros mais comuns, está a crença de que basta querer para que tudo aconteça.

“As pessoas acham que querer ou escrever seus objetivos é suficiente para que eles se materializem, mas se esquecem que precisamos nos envolver e colocar muita energia e esforço para que as coisas aconteçam. Não há pílula mágica, nem varinha de condão. Lista de desejos precisa ser encarada como lista de tarefas, por isso que quanto mais realista melhor”, explica.

A organização e o planejamento diário também têm papel decisivo no sucesso das metas. “Pessoas focadas tendem a ter resultados melhores. A vida hoje nos distrai o tempo todo. Se coloco uma meta, com estratégias, ações e prazos, e olho para ela sempre que possível, tenho mais chance de alcançá-la”, diz Erica, destacando que metas esquecidas ou mal registradas dificilmente saem do lugar.

Falsa ilusão

A repetição das mesmas promessas ano após ano, segundo a terapeuta, pode ter raízes inconscientes. “Há uma falsa ilusão de que, pelo simples fato de eu desejar, meu desejo irá se realizar. Tem um pouco a ver com nosso inconsciente e os contos de fadas, onde a fada madrinha chega e resolve tudo, e também com a nossa sensação de onipotência infantil, mas na vida real não é assim”, analisa.

Para identificar se uma meta é realmente pessoal ou apenas fruto de expectativas externas, ela sugere um exercício simples: “Basta fechar os olhos e se imaginar alcançando aquele objetivo, e perceber como o corpo e a mente se sentem. Se for uma sensação muito boa, de alegria, realização, é algo seu, que você quer”, explica.

O ambiente da casa também influencia diretamente na realização de objetivos. “Quanto mais caótico e desorganizado menos energia e vontade a gente tem para ir além das tarefas obrigatórias do dia a dia”, afirma. Para ela, organizar a casa pode ser, inclusive, uma meta anual.

“Vale lembrar que o exterior é sempre um reflexo do interior, quando organizo fora, estou também organizando dentro, ideias, emoções e questões que precisam ser equilibradas”.

Erica Portugal resume que não há atalhos: “Se não houver a meta, o planejamento, a data pra iniciar e terminar, o comprometimento e a constância, nenhum objetivo será atingido e a lista de ano novo será só mais uma velha lista de desejos engavetados”.

