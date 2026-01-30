Receita Federal fará leilão com iPhones a R$ 214 e SUV a partir de R$ 22 mil
Lances poderão ser feitos do dia 2 ao dia 9 de fevereiro.
A Receita Federal em São Paulo fará um leilão, em fevereiro, de mercadorias apreendidas ou abandonadas. As propostas devem ser enviadas da próxima segunda-feira (2) até o dia 9. A sessão de lances está prevista para as 11 horas do dia 10, pelo horário de Brasília.
Estão incluídos nos lotes carros, caminhonetes, reboques e até uma SUV. Também estão disponíveis consoles de videogames, iPhones, vinhos, tablets, canetas inteligentes e até utensílios domésticos como máquina de fazer waffle, lâmpadas, vasos e acessórios para pet.
O leilão será realizado de maneira eletrônica e é destinado a pessoas físicas e jurídicas. Os lances devem ser feitos apenas para lotes fechados — o mais barato tem lance inicial de R$ 15 e o mais caro chega a R$ 325 mil.
Os lotes estarão disponíveis para visitação entre os dias 2 e 6 de fevereiro em cidades de São Paulo, como a capital, Araraquara, Campinas, Bauru, Guarulhos, Santos, São Bernardo do Campo e outras.
Produtos não podem ser revendidos
Segundo o Fisco, os bens arrematados por pessoas físicas não podem ser revendidos, bem como lotes específicos adquiridos por pessoas jurídicas.
Quem adquirir as mercadorias terá até 30 dias para retirar os lotes arrematados. O pagamento é feito por meio do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf).
Veja lotes de destaque do leilão
- Lote 1: Seis vinhos argentinos com lances a partir de R$ 135;
- Lote 20: Carro Chevrolet Vectra GLS com lances a partir de R$ 2,3 mil;
- Lote 24: Vários PlayStations 5, Xbox e controles de videogame com lances a partir de R$ 6,9 mil;
- Lote 41: iPhone 13 de 128gb com lances a partir de R$ 214;
- Lote 273: SUV Brilliance com lances a partir de R$ 22,5 mil.
Como participar do leilão da Receita Federal?
- Acessar o sistema da Receita Federal;
- Selecionar o edital do leilão específico, de número 0800100/000009/2025 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA 8ª REGIÃO FISCAL;
- Escolher o lote que quer fazer o lance e clicar em "incluir proposta";
- Aceitar os termos e as condições apresentados pelo site da Receita;
- Incluir o valor da proposta e salvar.
Quem pode participar?
Pessoas físicas
- Ser maior de 18 anos ou emancipado;
- Ter CPF;
- Ter selo de confiabilidade Ouro ou Prata no sistema gov.br.
Pessoas jurídicas
- Ter CNPJ;
- Ter selo de confiabilidade Ouro ou Prata no sistema gov.br.