Receita Federal fará leilão com iPhones a R$ 214 e SUV a partir de R$ 22 mil

A Receita Federal em São Paulo fará um leilão, em fevereiro, de mercadorias apreendidas ou abandonadas. As propostas devem ser enviadas da próxima segunda-feira (2) até o dia 9. A sessão de lances está prevista para as 11 horas do dia 10, pelo horário de Brasília.

Estão incluídos nos lotes carros, caminhonetes, reboques e até uma SUV. Também estão disponíveis consoles de videogames, iPhones, vinhos, tablets, canetas inteligentes e até utensílios domésticos como máquina de fazer waffle, lâmpadas, vasos e acessórios para pet.

O leilão será realizado de maneira eletrônica e é destinado a pessoas físicas e jurídicas. Os lances devem ser feitos apenas para lotes fechados — o mais barato tem lance inicial de R$ 15 e o mais caro chega a R$ 325 mil.

Os lotes estarão disponíveis para visitação entre os dias 2 e 6 de fevereiro em cidades de São Paulo, como a capital, Araraquara, Campinas, Bauru, Guarulhos, Santos, São Bernardo do Campo e outras.

Produtos não podem ser revendidos

Segundo o Fisco, os bens arrematados por pessoas físicas não podem ser revendidos, bem como lotes específicos adquiridos por pessoas jurídicas.

Quem adquirir as mercadorias terá até 30 dias para retirar os lotes arrematados. O pagamento é feito por meio do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf).

Veja lotes de destaque do leilão

Lote 1: Seis vinhos argentinos com lances a partir de R$ 135;

Lote 20: Carro Chevrolet Vectra GLS com lances a partir de R$ 2,3 mil;

Lote 24: Vários PlayStations 5, Xbox e controles de videogame com lances a partir de R$ 6,9 mil;

Lote 41: iPhone 13 de 128gb com lances a partir de R$ 214;

Lote 273: SUV Brilliance com lances a partir de R$ 22,5 mil.

Como participar do leilão da Receita Federal?

Acessar o sistema da Receita Federal;

Selecionar o edital do leilão específico, de número 0800100/000009/2025 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA 8ª REGIÃO FISCAL;

Escolher o lote que quer fazer o lance e clicar em "incluir proposta";

Aceitar os termos e as condições apresentados pelo site da Receita;

Incluir o valor da proposta e salvar.

Quem pode participar?

Pessoas físicas

Ser maior de 18 anos ou emancipado;

Ter CPF;

Ter selo de confiabilidade Ouro ou Prata no sistema gov.br.

Pessoas jurídicas