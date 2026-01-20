RF apreende 288 ampolas de Mounjaro no valor de R$ 252 mil em Fortaleza

A Receita Federal (RF) apreendeu, nesta terça-feira (20), 288 ampolas de tirzepatida, popularmente conhecido como Mounjaro, em uma transportadora de Fortaleza.

O medicamento é utilizado no tratamento de diabetes tipo 2 e, recentemente, também buscado para controle de peso.

Segundo a entidade, a apreensão que foi feita a partir de pesquisa e seleção da Direp03 totaliza aproximadamente R$ 252.000,00.

Cada ampola custa aproximadamente R$ 875,00. Todo o material apreendido será destruído, informou ainda a Receita Federal.

Veja também Segurança PM que atuava como médico ilegalmente no Ceará é demitido Segurança Bomba 'rasga-lata' causou incêndio na sucata Chico Alves, aponta laudo da Pefoce Segurança Homem é preso após fazer falsa proposta de emprego e extorquir vítima com fotos íntimas

EMAGRECIMENTO

Em setembro de 2023, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso da tirzepatida — medicamento da farmacêutica Eli Lilly. A aprovação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

O medicamento começou a ser vendido sob o nome comercial de Mounjaro e é indicado para o tratamento de adultos com diabetes tipo 2 como adjuvante a dieta e exercícios.