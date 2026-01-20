Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Homem é preso após fazer falsa proposta de emprego e extorquir vítima com fotos íntimas

Suspeito obrigava jovem de 18 anos a mandar dinheiro, sob ameaça de divulgar o conteúdo.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
foto de viatura da PMCE em operação.
Legenda: Homem foi autuado em flagrante pelo crime de extorsão.
Foto: Divulgação/ PMCE.

Um homem suspeito de extorquir uma jovem de 18 anos foi preso em flagrante na última sexta-feira (16), no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza. Segundo as investigações, a mulher foi vítima de chantagem e ameaças por meio de uma falsa proposta de emprego.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que o homem ofereceu a suposta vaga de trabalho para conseguir obter o contato da jovem. A partir disso, passou a constranger a mulher, exigindo que ela gravasse e enviasse fotos e vídeos íntimos a ele.

Com as imagens, o suspeito obrigava a vítima a mandar dinheiro, sob ameaça de divulgar o conteúdo, além de obrigar a mulher a manter relação sexual como condição para apagar os arquivos.

Veja também

teaser image
Segurança

Policiais militares são condenados por extorquir R$ 60 de funcionário de restaurante em Fortaleza

teaser image
Segurança

Líder religioso é preso por estupro e violência psicológica contra mulher em Fortaleza

Prisão

A partir das investigações, a Polícia montou uma operação para a captura do suspeito. O homem solicitou um veículo por aplicativo para a jovem até o bairro Siqueira, onde a aguardava em uma motocicleta.

Os policiais foram até o local para efetuar a prisão. O suspeito percebeu a presença dos agentes e tentou fugir, mas foi abordado e capturado no bairro Bom Jardim.

O homem, de 34 anos, com passagem por crime de trânsito, foi conduzido para o 32º Distrito Policial, onde foi autuado em flagrante pelo crime de extorsão. Ele está à disposição da justiça.

Assuntos Relacionados
foto de viatura da PMCE em operação.
Segurança

Homem é preso após fazer falsa proposta de emprego e extorquir vítima com fotos íntimas

Suspeito obrigava jovem de 18 anos a mandar dinheiro, sob ameaça de divulgar o conteúdo.

Redação
Há 21 minutos
montagem com foto do suspeito executor do cv preso, ao lado viatura dhpp, pcce.
Segurança

Quem é o suspeito de ser um dos 'matadores do Comando Vermelho' na Grande Messejana

Francisco Joelson Damasceno foi preso pela Polícia Civil no bairro Paupina.

Redação
Há 2 horas
A imagem mostra um policial civil fardado e com uma balaclava, de costas, e, ao fundo, uma viatura da Polícia Civil do Ceará.
Segurança

Homem apontado como chefe da facção é executado a tiros no bairro Cambeba, em Fortaleza

A vítima respondia por homicídios, tráfico de drogas e outros crimes.

Redação
19 de Janeiro de 2026
As imagens mostram um homem preso por dois policiais civis e um veículo Toyota Corolla blindado, apreendido com o suspeito.
Segurança

'Bananada', chefe do CV em Maracanaú, é preso com carro blindado

O suspeito teria 'rasgado a camisa' de uma facção no fim do ano passado.

Redação
19 de Janeiro de 2026
Imagens mostram presos agredidos no braço, nádegas e perna, em um presídio no Ceará.
Segurança

Familiares de presos denunciam tortura no CE; Estado diz que policiais foram agredidos

Imagens mostram detentos feridos. A Secretaria da Administração Penitenciária sustenta que os servidores públicos precisaram reagir.

Redação
19 de Janeiro de 2026
A imagem mostra um policial federal, fardado e de costas, ao lado de uma viatura da Polícia Federal, preta e adesivada.
Segurança

Qual a relação entre o Ceará e golpes milionários aplicados na Europa?

Portugueses e espanhóis relataram um prejuízo superior a 8 milhões de euros.

Redação
19 de Janeiro de 2026
Bombeiros atendendo ocorrência de afogamento em Canoa Quebrada.
Segurança

Idoso de 65 anos morre após afogamento em Canoa Quebrada

A vítima era natural de Fortaleza, segundo o Corpo de Bombeiros.

Redação
19 de Janeiro de 2026
Imagem de câmera de segurança mostra carro oficial do Demutran de Aquiraz chegando ao hospital da cidade, após socorrer policial militar.
Segurança

Policial militar morre após sofrer acidente com UTV em dunas de Aquiraz

O veículo trafegava em área de preservação ambiental.

Redação
18 de Janeiro de 2026
A imagem mostra dois policiais militares, fardados, em frente ao prédio da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará.
Segurança

Polícia Militar do Ceará define uso exclusivo de armas Glock para tropa

As armas de fogo de outras marcas devem ser doadas pela Corporação para outros órgãos.

Messias Borges
18 de Janeiro de 2026
Viaturas da Polícia Civil do Ceará estacionadas em via urbana; ao fundo, um agente de costas, com uniforme preto, aponta uma arma longa em direção a uma rua residencial com casas e coqueiros sob céu azul.
Segurança

Polícia Civil prende grupo especializado em furtos de veículos, em Fortaleza

Três homens foram presos em flagrante e tiveram prisão convertida para preventiva.

Redação
17 de Janeiro de 2026
A imagem mostra dois policiais civis, fardados, entrando em uma viatura da Polícia Civil do Ceará.
Segurança

Líder religioso é preso por estupro e violência psicológica contra mulher em Fortaleza

O suspeito foi alvo de um mandado de prisão expedido pela Justiça Estadual.

Redação
17 de Janeiro de 2026
A imagem mostra uma viatura da Polícia Militar do Ceará, nas cores preto e branco, em alta velocidade em uma via.
Segurança

Três pessoas são assassinadas a tiros dentro de casa no Interior do Ceará

A Polícia procura pelos autores do triplo homicídio.

Redação
17 de Janeiro de 2026
A imagem mostra dois homens praticando um assalto a um homem, em uma rua do bairro Cocó, em Fortaleza.
Segurança

Advogado é assaltado e tem cordão de ouro avaliado em R$ 28 mil roubado em Fortaleza; veja

O crime aconteceu na frente de um condomínio de luxo.

Redação
17 de Janeiro de 2026
fachada forum clovis bevilaqua com homem de camisa vermelho saindo do forum.
Segurança

Empresários suspeitos de integrar grupo criminoso especializado em 'streamings piratas' são soltos

Os suspeitos terão que cumprir medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica.

Redação
17 de Janeiro de 2026
Imagens mostra suspeito de furto na Rua Antônio Augusto.
Segurança

Músico tem material de som avaliado em R$ 8 mil furtado em Fortaleza; veja vídeo

Crime aconteceu na Rua Antônio Augusto, na Praia de Iracema.

Redação
16 de Janeiro de 2026
policiais penais em unidade de seguranca maxima, ceara, regiao metropolitana, aquiraz.
Segurança

STJ mantém decisão que autoriza captar conversas entre presos e advogados em presídio no Ceará

O ministro Herman Benjamin analisou o pedido de liminar. O mérito da ação impetrada pela OAB-CE ainda será analisado.

Redação
16 de Janeiro de 2026
A imagem mostra um carro branco, com adesivos da OAB-CE, e em cima do capô há cartões bancários, uma chave de carro, um celular, um simulacro de arma de fogo e um spray de pimenta.
Segurança

Advogado é preso por sequestrar, extorquir e torturar o próprio irmão no Ceará

A vítima é um médico de 56 anos. O suspeito nega as acusações.

Redação
16 de Janeiro de 2026
Medicamentos apreendidos pela PC-CE.
Segurança

Suspeito de vender ilegalmente canetas emagrecedoras é preso em Fortaleza

No momento da prisão, segundo a Polícia Civil, parte do material saía para entrega.

Redação
16 de Janeiro de 2026
Lateral de uma viatura da Polícia Militar estacionada, com as inscrições POLICIA MILITAR visíveis em branco e preto com uma faixa tricolor. Imagem ilustra reportagem sobre suspeito que arremessou idosa de apartamento em fortaleza.
Segurança

Homem é preso após arremessar idosa de apartamento, em Fortaleza

Vítima seria mãe do suspeito. Ela foi encaminhada a uma unidade de saúde.

Redação
16 de Janeiro de 2026
Patrulhas da 4ª Companhia do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior em operação nas ruas do Crato.
Segurança

Quatro suspeitos morrem após intervenção policial no Crato

Homens seriam integrantes de facção criminosa e planejavam ataques em bairros da Cidade.

Redação
16 de Janeiro de 2026