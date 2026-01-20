Homem é preso após fazer falsa proposta de emprego e extorquir vítima com fotos íntimas

Um homem suspeito de extorquir uma jovem de 18 anos foi preso em flagrante na última sexta-feira (16), no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza. Segundo as investigações, a mulher foi vítima de chantagem e ameaças por meio de uma falsa proposta de emprego.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que o homem ofereceu a suposta vaga de trabalho para conseguir obter o contato da jovem. A partir disso, passou a constranger a mulher, exigindo que ela gravasse e enviasse fotos e vídeos íntimos a ele.

Com as imagens, o suspeito obrigava a vítima a mandar dinheiro, sob ameaça de divulgar o conteúdo, além de obrigar a mulher a manter relação sexual como condição para apagar os arquivos.

Prisão

A partir das investigações, a Polícia montou uma operação para a captura do suspeito. O homem solicitou um veículo por aplicativo para a jovem até o bairro Siqueira, onde a aguardava em uma motocicleta.

Os policiais foram até o local para efetuar a prisão. O suspeito percebeu a presença dos agentes e tentou fugir, mas foi abordado e capturado no bairro Bom Jardim.

O homem, de 34 anos, com passagem por crime de trânsito, foi conduzido para o 32º Distrito Policial, onde foi autuado em flagrante pelo crime de extorsão. Ele está à disposição da justiça.