Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Policiais militares são condenados por extorquir R$ 60 de funcionário de restaurante em Fortaleza

Os agentes levaram todo o dinheiro que tinha na carteira do homem e mais R$ 85,00 da conta da companheira dele.

Escrito por
Geovana Almeida* geovana.almeida@svm.com.br
Segurança
viatura da policia militar
Legenda: A viatura ficou 13 minutos parada no local do crime.
Foto: José Leomar/SVM.

Dois policiais militares do Ceará foram condenados após exigirem pagamento para liberar duas vítimas em uma abordagem na Avenida Monsenhor Tabosa, em Fortaleza. Os PMs levaram R$ 60 da carteira do motociclista e fizeram uma transferência via PIX de R$ 85 da conta da namorada dele.  

Os militares foram identificados como Anderson Wendell da Silva (sargento) e Jean Rodrigues Borges (cabo). No dia do ocorrido, a dupla estava acompanhada de Ivanilson dos Santos Paixão (cabo), que foi absolvido, pois não colaborou com os colegas no momento do crime. 

A defesa dos PMs não foi localizada pela reportagem. O espaço segue aberto e será atualizado se houver manifestação. 

A sentença dos condenados foi publicada em dezembro do ano passado, 11 meses depois da denúncia. A pena é de dois anos e três meses de reclusão, inicialmente em regime aberto, além de pagamento de multa equivalente a 10 salários-mínimos a uma entidade pública ou privada com destinação social.  

Veja também

teaser image
Segurança

De tortura a furto de dinheiro escondido em bíblia: PMs são absolvidos no Ceará

teaser image
Segurança

Dois PMs são suspeitos de assassinar policial em barraca de praia em Fortaleza

teaser image
Segurança

Um dos homens mais procurados do Brasil é preso no Ceará

O Conselho Permanente de Justiça Militar, órgão colegiado da Justiça Militar, composto por um juiz-Auditor (membro do Poder Judiciário) e quatro oficiais militares decidiu não decretar que os agentes perdessem os cargos, "por entender desnecessário diante das circunstâncias dos fatos e da primariedade dos réus". 

Em depoimento, as vítimas afirmaram que os policiais estavam sem identificação na farda. A investigação revelou que eles também estavam fora da área de atuação em que trabalhavam, que ia do bairro Jacarecanga, até o bairro Carlito Pamplona. 

Motociclista estava saindo do trabalho quando foi extorquido 

O motociclista e a namorada estavam saindo do restaurante onde trabalham quando foram parados pela equipe de militares. Em interrogatório, os policiais afirmaram que a abordagem de fato aconteceu, pois o veículo estava em alta velocidade, mas que nenhum valor foi exigido.

No depoimento das vítimas, outra versão foi descrita. O motociclista e a namorada contaram que ao serem parados, um dos policiais repetia que "o homem quer dinheiro", enquanto apontava para o outro agente militar, que verificava se existiam câmeras de segurança no lugar. 

A vítima, que pilotava a moto e estava sem carteira de habilitação, afirmou que ficou com medo de perder o veículo, por isso seguiu a orientação dos policiais, que mandaram ele entregar todo o dinheiro que tivesse na carteira, no caso, a quantia de R$ 60,00.   

Depois disso, o cabo Jean Rodrigues teria feito um PIX de R$ 85,00 do celular da vítima para a conta de uma pessoa identificada como Juliana Lima Félix. O cabo também teria tentado antecipar valores futuros que a vítima receberia, mas não conseguiu. 

O casal denunciou a abordagem e foi conduzido até a Coordenadoria de Polícia Jurídica Militar (CPJM), onde reconheceram os policiais de imediato.

*Estagiária supervisionada pelo jornalista Emerson Rodrigues.

 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
viatura da policia militar
Segurança

Policiais militares são condenados por extorquir R$ 60 de funcionário de restaurante em Fortaleza

Os agentes levaram todo o dinheiro que tinha na carteira do homem e mais R$ 85,00 da conta da companheira dele.

Geovana Almeida*
Há 13 minutos
As imagens mostra uma mesma pessoa, ao ser preso e enquanto constava na lista dos mais procurados do Brasil.
Segurança

O que um dos homens mais procurados do Brasil fazia no Ceará?

Ele respondia por crimes cometidos no Estado do Piauí.

Messias Borges
Há 1 hora
agente da pf de costas em frente a fachada da policia federal.
Segurança

Fraude em concursos: investigado por integrar quadrilha que usava sistema codificado é condenado

Há 20 anos a PF deflagrou a 'Operação Gabarito' no Ceará.

Redação
Há 2 horas
A imagem mostra um navio, próximo a diversos fardos, que continham entorpecentes.
Segurança

Navio que passou pelo Ceará é interceptado com quase 10 toneladas de cocaína em alto-mar

Os 13 tripulantes foram presos em flagrante.

Messias Borges
14 de Janeiro de 2026
Nota falsa de 100 reais
Segurança

Empresário que transportava R$ 18 mil em notas falsas é condenado no CE

O criminoso já respondia por tráfico de drogas e associação criminosa em outras regiões do Brasil.

Geovana Almeida*
14 de Janeiro de 2026
policial militar com arma, viatura da pmce ao fundo.
Segurança

De tortura a furto de dinheiro escondido em bíblia: PMs são absolvidos no Ceará

A Justiça disse não haver provas suficientes para a condenação.

Redação
14 de Janeiro de 2026
Foto de um dos homens mais procurados do Brasil.
Segurança

Um dos homens mais procurados do Brasil é preso no Ceará

Procurado é um dos homens mais perigosos do estado do Piauí.

Redação
13 de Janeiro de 2026
Dois jovens são salvos de afogamento em Fortaleza por PM de folga
Segurança

Dois jovens são salvos de afogamento em Fortaleza por PM de folga

As vítimas foram levadas para uma unidade de saúde.

Redação
13 de Janeiro de 2026
A imagem mostra um homem saindo de um presídio em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. É possível ver duas pernas, vestidas em uma calça jeans.
Segurança

Cinco presos beneficiados com 'Saidinha de Natal' não retornam ao presídio no CE e viram foragidos

Outros 95 detentos cumpriram com o prazo determinado da saída temporária.

Messias Borges
13 de Janeiro de 2026
imagem embaçada de um corpo no chao, que seria de um pm, pessoas ao redor, barraca de praia em fortaleza.
Segurança

Dois PMs são suspeitos de assassinar policial em barraca de praia em Fortaleza

A dupla se apresentou na delegacia, foi ouvida e liberada.

Redação
13 de Janeiro de 2026
alicates.cabos, roupas, objetos apreendidos.
Segurança

Rota do cobre: quadrilha interestadual especializada em roubos e furtos de fios no CE é desarticulada

Oito suspeitos foram presos e duas toneladas de cobre apreendidas na última semana.

Redação
13 de Janeiro de 2026
Mensagens em grupos qu expoem Chefe do PCC que 'recrutava' crianças e adolescentes para facção é condenado no CE
Segurança

Chefe do PCC que 'recrutava' adolescentes para facção é condenado a 19 anos no Ceará

O homem era responsável pelo 'batismo' de novos integrantes e tinha ligação com Marcos Herbas Camacho, o 'Marcola', nº 1 do PCC.

Geovana Almeida*
13 de Janeiro de 2026
Viatura da PMCE pega fogo após pane elétrica em Eusébio; veja vídeo
Segurança

Viatura da PMCE pega fogo após pane elétrica em Eusébio; veja vídeo

Policiais perceberam o princípio do incêndio e saíram do veículo a tempo, sem ferimentos.

Redação
12 de Janeiro de 2026
A imagem mostra várias pessoas em uma fila, quando um homem de blusa branca encara outro homem, de blusa escura, que dá um tapa no rosto do outro.
Segurança

O que se sabe sobre assassinato de PM em barraca de praia em Fortaleza?

Outras duas pessoas foram baleadas após uma briga.

Messias Borges
12 de Janeiro de 2026
A imagem mostra policiais federais realizando busca por documentos, que estão em cima de uma mesa, em uma casa. Um policial federal está fardado, de costas.
Segurança

Falso auditor da CGU é condenado por invadir dados pessoais de escrivão da PF no CE

A companheira dele, que se passava por procuradora da Fazenda, também foi punida pela Justiça Federal.

Redação
12 de Janeiro de 2026
Foto de homem e mulher abraçados em festa com diversas pessoas ao redor.
Segurança

Mulher esfaqueada pelo marido morre após dois dias internada

Vítima foi golpeada por metalúrgico no bairro Quintino Cunha.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Foto que mostra pessoa caída no chão após homicídio em barraca de praia de Fortaleza. Na foto há diversas pessoas ao redor do corpo.
Segurança

PM é morto a tiros após briga em barraca de praia em Fortaleza

Outra pessoa foi baleada e socorrida. Caso ocorreu em estabelecimento na Praia do Futuro.

Redação
11 de Janeiro de 2026
policial de costas, com farda da pcce, delegacia dhpp
Segurança

Separadas sem consentimento, mãe e filha cearenses se reencontram após 40 anos

O reencontro aconteceu após a PCCE localizar a mulher.

Redação
10 de Janeiro de 2026
viatura pericia forense, pefoce, em frente a delegacia de homicidios, dhpp.
Segurança

Metalúrgico tenta assassinar esposa a facadas em Fortaleza

O suspeito tirou a própria vida após o crime.

Redação
10 de Janeiro de 2026
Homem para moto em ciclofaixa, picha muro de viaduto e acaba detido em Fortaleza
Segurança

Homem para moto em ciclofaixa, picha muro de viaduto e acaba detido em Fortaleza

A ação foi registrada pelas câmeras de segurança.

Redação
10 de Janeiro de 2026