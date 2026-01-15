Policiais militares são condenados por extorquir R$ 60 de funcionário de restaurante em Fortaleza

Dois policiais militares do Ceará foram condenados após exigirem pagamento para liberar duas vítimas em uma abordagem na Avenida Monsenhor Tabosa, em Fortaleza. Os PMs levaram R$ 60 da carteira do motociclista e fizeram uma transferência via PIX de R$ 85 da conta da namorada dele.

Os militares foram identificados como Anderson Wendell da Silva (sargento) e Jean Rodrigues Borges (cabo). No dia do ocorrido, a dupla estava acompanhada de Ivanilson dos Santos Paixão (cabo), que foi absolvido, pois não colaborou com os colegas no momento do crime.

A defesa dos PMs não foi localizada pela reportagem. O espaço segue aberto e será atualizado se houver manifestação.

A sentença dos condenados foi publicada em dezembro do ano passado, 11 meses depois da denúncia. A pena é de dois anos e três meses de reclusão, inicialmente em regime aberto, além de pagamento de multa equivalente a 10 salários-mínimos a uma entidade pública ou privada com destinação social.

O Conselho Permanente de Justiça Militar, órgão colegiado da Justiça Militar, composto por um juiz-Auditor (membro do Poder Judiciário) e quatro oficiais militares decidiu não decretar que os agentes perdessem os cargos, "por entender desnecessário diante das circunstâncias dos fatos e da primariedade dos réus".

Em depoimento, as vítimas afirmaram que os policiais estavam sem identificação na farda. A investigação revelou que eles também estavam fora da área de atuação em que trabalhavam, que ia do bairro Jacarecanga, até o bairro Carlito Pamplona.

Motociclista estava saindo do trabalho quando foi extorquido

O motociclista e a namorada estavam saindo do restaurante onde trabalham quando foram parados pela equipe de militares. Em interrogatório, os policiais afirmaram que a abordagem de fato aconteceu, pois o veículo estava em alta velocidade, mas que nenhum valor foi exigido.

No depoimento das vítimas, outra versão foi descrita. O motociclista e a namorada contaram que ao serem parados, um dos policiais repetia que "o homem quer dinheiro", enquanto apontava para o outro agente militar, que verificava se existiam câmeras de segurança no lugar.

A vítima, que pilotava a moto e estava sem carteira de habilitação, afirmou que ficou com medo de perder o veículo, por isso seguiu a orientação dos policiais, que mandaram ele entregar todo o dinheiro que tivesse na carteira, no caso, a quantia de R$ 60,00.

Depois disso, o cabo Jean Rodrigues teria feito um PIX de R$ 85,00 do celular da vítima para a conta de uma pessoa identificada como Juliana Lima Félix. O cabo também teria tentado antecipar valores futuros que a vítima receberia, mas não conseguiu.

O casal denunciou a abordagem e foi conduzido até a Coordenadoria de Polícia Jurídica Militar (CPJM), onde reconheceram os policiais de imediato.

*Estagiária supervisionada pelo jornalista Emerson Rodrigues.