Um dos homens mais procurados do Brasil é preso no Ceará

Antônio Flávio Dos Santos Mendes, 30, um dos homens mais procurados pela Justiça brasileira, foi preso após tentativa de homicídio na manhã desta terça-feira (13), no município de Boa Viagem, Interior do Ceará.

O nome do suspeito integrava a lista dos criminosos mais procurados do Brasil, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Governo Federal.

O procurado tinha um mandado de prisão temporária por tráfico de drogas e estava listado como um dos oito homens mais perigosos do estado do Piauí.

A ação, realizada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), teve início por volta das 11h, quando a composição policial realizava patrulhamento ostensivo e se deparou com um intenso tumulto na via pública.

Segundo a PMCE, ao se aproximarem, os militares constataram que se tratava de uma tentativa de homicídio em andamento, tendo como vítima um homem que foi atingido pelos disparos.

Material apreendido

A equipe iniciou diligências na área e conseguiu localizar os suspeitos, que desobedeceram à ordem de parada e empreenderam fuga. Após acompanhamento, um dos envolvidos foi capturado.

Durante a ação, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm, com 12 munições, além de um aparelho celular. Uma motocicleta utilizada na fuga também foi apreendida.

O suspeito preso e todo o material apreendido foram conduzidos à Delegacia Regional responsável, onde foi feito procedimento com base no art. 121, do Código Penal Brasileiro.