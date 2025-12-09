Lista dos criminosos mais perigosos do Brasil tem sete procurados do Ceará; veja quem são
Cada Unidade da Federação indicou oito alvos prioritários.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, autorizou nesta segunda-feira (8) a criação da nova “lista vermelha”, que reúne os criminosos mais perigosos procurados no Brasil.
A lista nacional dos 216 foragidos inclui sete procurados no Ceará. Vejam quem são:
- Anastácio Paiva Pereira – apelido: Doze
- Carlos Mateus da Silva Alencar – apelidos: Fiel / Skidum
- Felipe Oliveira Domingues – apelidos: Deputado / Vereador
- Gilberto de Oliveira Cazuza – apelidos: Mingau / Cazuza
- Hunderlan Rodrigues de Jesus da Silva – apelidos: Derlan / Justiceiro
- José Mario Pires Magalhaes – apelido: ZM
- Yaho Steferson Alves dos Santos – apelido: Yago Gordão.
A lista, chamada Projeto Captura, está disponível em um site ligado ao ministério e pode ser acessada por qualquer pessoa. No endereço, é possível ver fotos e informações básicas sobre os criminosos, como nome, apelidos e data de nascimento, além de canais para envio de denúncias que ajudem na captura dos foragidos. A lista pode ser encontrada neste link.
Quem entra nessa lista?
O critério de escolha desse material foi estabelecido pela Portaria MJSP nº 570/2023, publicada em 21 de dezembro de 2024, e regulamentado pelo Despacho nº 80/2025, assinado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.
Cada Unidade da Federação indicou oito alvos prioritários com base em uma matriz de risco.
Essa matriz avaliou aspectos como gravidade e natureza do crime cometido, vinculação com organizações criminosas, existência de múltiplos mandados de prisão e atuação interestadual.
A iniciativa também inclui o intercâmbio de informações entre os entes federados e estimula a colaboração direta da população. Denúncias anônimas podem ser feitas pelos canais 190 e 197.
Integração nacional e atuação local
“A lista dos procurados, disponível no portal institucional, permite que os órgãos de segurança de todo o País identifiquem os alvos prioritários de outras Unidades da Federação. Isso facilita operações conjuntas, acelera diligências e potencializa a captura interestadual de foragidos”, segundo informou o ministério.
O Programa Captura foi concebido como uma ação estruturante do Sistema único de Segurança Pública (Susp), com foco em operações integradas entre as Polícias Civis, Militares e as unidades de inteligência estaduais e federais.
O cadastro poderá ser atualizado semestralmente ou, em casos excepcionais devidamente justificados, a qualquer tempo. Essa flexibilidade assegura que o banco de alvos estratégicos permaneça coerente com a dinâmica criminal em constante evolução.