Lista dos criminosos mais perigosos do Brasil tem sete procurados do Ceará; veja quem são

Cada Unidade da Federação indicou oito alvos prioritários.

Segurança
Policial segura arma. Imagem mostra apenas braços e mãos segurando a arma.
Legenda: A lista, chamada Projeto Captura, está disponível em um site ligado ao ministério e pode ser acessada por qualquer pessoa.
Foto: Acervo PCCE / Divulgação

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, autorizou nesta segunda-feira (8) a criação da nova “lista vermelha”, que reúne os criminosos mais perigosos procurados no Brasil.

A lista nacional dos 216 foragidos inclui sete procurados no Ceará. Vejam quem são:

  1. Anastácio Paiva Pereira – apelido: Doze
  2. Carlos Mateus da Silva Alencar – apelidos: Fiel / Skidum
  3. Felipe Oliveira Domingues – apelidos: Deputado / Vereador
  4. Gilberto de Oliveira Cazuza – apelidos: Mingau / Cazuza
  5. Hunderlan Rodrigues de Jesus da Silva – apelidos: Derlan / Justiceiro
  6. José Mario Pires Magalhaes – apelido: ZM
  7. Yaho Steferson Alves dos Santos – apelido: Yago Gordão.

Fotos de criminosos procurados no Ceará.
Legenda: O Ceará apresentou sete criminosos.
Foto: Reprodução / Projeto Captura.

Foto de um procurado.
Legenda: ZM está entre os procurados.
Foto: DivulgaçãO

A lista, chamada Projeto Captura, está disponível em um site ligado ao ministério e pode ser acessada por qualquer pessoa. No endereço, é possível ver fotos e informações básicas sobre os criminosos, como nome, apelidos e data de nascimento, além de canais para envio de denúncias que ajudem na captura dos foragidos. A lista pode ser encontrada neste link.

Quem entra nessa lista?

O critério de escolha desse material foi estabelecido pela Portaria MJSP nº 570/2023, publicada em 21 de dezembro de 2024, e regulamentado pelo Despacho nº 80/2025, assinado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.

Cada Unidade da Federação indicou oito alvos prioritários com base em uma matriz de risco.

Essa matriz avaliou aspectos como gravidade e natureza do crime cometido, vinculação com organizações criminosas, existência de múltiplos mandados de prisão e atuação interestadual. 

A iniciativa também inclui o intercâmbio de informações entre os entes federados e estimula a colaboração direta da população. Denúncias anônimas podem ser feitas pelos canais 190 e 197.

Integração nacional e atuação local

“A lista dos procurados, disponível no portal institucional, permite que os órgãos de segurança de todo o País identifiquem os alvos prioritários de outras Unidades da Federação. Isso facilita operações conjuntas, acelera diligências e potencializa a captura interestadual de foragidos”, segundo informou o ministério.

O Programa Captura foi concebido como uma ação estruturante do Sistema único de Segurança Pública (Susp), com foco em operações integradas entre as Polícias Civis, Militares e as unidades de inteligência estaduais e federais. 

O cadastro poderá ser atualizado semestralmente ou, em casos excepcionais devidamente justificados, a qualquer tempo. Essa flexibilidade assegura que o banco de alvos estratégicos permaneça coerente com a dinâmica criminal em constante evolução.

 

