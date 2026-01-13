Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Seis presos beneficiados com 'Saidinha de Natal' não retornam ao presídio no CE e viram foragidos

Outros 95 detentos cumpriram com o prazo determinado da saída temporária.

Escrito por
Messias Borges messias.borges@svm.com.br
Segurança
A imagem mostra um homem saindo de um presídio em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. É possível ver duas pernas, vestidas em uma calça jeans.
Legenda: Os presos saíram dos presídios no dia 19 de dezembro de 2025 e tinham que voltar no dia 5 de janeiro de 2026, segundo o TJCE.
Foto: Natinho Rodrigues.

Seis presos, entre 101 beneficiados com a última saída temporária de 2025 (conhecida como 'Saidinha de Natal'), não retornaram ao Sistema Penitenciário Estadual e são considerados foragidos, segundo o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

"Na Capital cearense, foram concedidas 101 saídas temporárias a internos que cumprem pena em regime semiaberto, no período de 19 de dezembro de 2025 a 5 de janeiro deste ano. Desse total, seis não retornaram", confirmou o TJCE, nesta terça-feira (13).

Entre os foragidos, há condenados por crimes como homicídio, latrocínio (roubo seguido de morte), roubo e tráfico de drogas.

Eles já cumpriam as penas em regime semiaberto. Porém, em razão do descumprimento do retorno da saída temporária, tiveram a regressão de regime determinada pela Justiça.

"Nos casos de descumprimento, é determinada a regressão de regime dos apenados. O Judiciário Estadual já expediu mandados de prisão em desfavor dos mesmos", informou o TJCE.

O número de 101 presos beneficiados pela saída temporária engloba apenas as Varas de Execução Penal de Fortaleza. "Em relação aos apenados do Interior do Estado, o Tribunal de Justiça do Ceará depende das informações fornecidas pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), responsável pelo controle de entrada e saída dos internos", justificou o TJCE.

A Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará (SAP) foi questionada sobre as 'Saidinhas de Natal', mas o Órgão informou apenas que tinha contabilizado 78 presos beneficiados ao total, com cinco detentos foragidos - números inferiores aos divulgados pelo Tribunal de Justiça.

Em dezembro último, o TJCE divulgou que havia a expectativa que cerca de 150 presos fossem beneficiados com a medida. Entretanto, apenas 101 detentos cumpriram os requisitos e deixaram o Sistema Penitenciário, com prazo de retorno.

Veja também

teaser image
Segurança

A ‘serviço das facções’: relembre casos de advogados presos no Ceará em 2025

teaser image
Segurança

Líder do PCC no Ceará que estava em presídio de Segurança Máxima é solto

Quem são os foragidos?

Os presos beneficiados com a 'Saidinha de Natal' que não retornaram ao presídio no prazo determinado foram identificados como Daniel de Matos Teixeira, Deimeson Melo Nobre, Emeson Morais Militão, Gladstone Silva de Oliveira, José Mardonio Araujo de Sousa e Lindemberg Viana Miguel.

Conforme o mandado de recaptura expedido pela 3ª Vara das Execuções Penais de Fortaleza, visível no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), Daniel Teixeira responde por homicídio e tráfico de drogas, com uma pena restante de 22 anos de prisão.

Deimeson Nobre responde a processos por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Entretanto, não consta mandado de prisão em aberto contra ele no BNMP, em consulta pública realizada nesta terça (13).

A 1ª Vara das Execuções Penais de Fortaleza expediu mandado de recaptura contra Emeson Militão, pelos crimes de roubo, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

42 anos
e 6 meses é a pena restante de cumprimento de Emeson Morais Militão, segundo o mandado de recaptura, visível no BNMP.

Gladstone de Oliveira foi condenado por roubo seguido de morte (latrocínio), com uma pena restante de 23 anos e 9 meses de prisão, segundo o mandado de recaptura expedido pela 2ª Vara das Execuções Penais de Fortaleza. O crime aconteceu em fevereiro de 2013, em Fortaleza, e vitimou um feirante.

A 2ª Vara das Execuções Penais também expediu mandado de recaptura contra José Mardônio Araújo de Sousa, condenado por tráfico de drogas, com pena de 35 anos e 2 meses de prisão a cumprir.

Lindemberg Miguel teve um mandado de recaptura expedido contra ele, pela 3ª Vara de Execuções Penais. Conforme o documento, ele responde por homicídio, lesão corporal e roubo, com pena restante de 18 anos de prisão.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
A imagem mostra um homem saindo de um presídio em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. É possível ver duas pernas, vestidas em uma calça jeans.
Segurança

Seis presos beneficiados com 'Saidinha de Natal' não retornam ao presídio no CE e viram foragidos

Outros 95 detentos cumpriram com o prazo determinado da saída temporária.

Messias Borges
Há 51 minutos
imagem embaçada de um corpo no chao, que seria de um pm, pessoas ao redor, barraca de praia em fortaleza.
Segurança

Dois PMs são suspeitos de assassinar policial em barraca de praia em Fortaleza

A dupla se apresentou na delegacia, foi ouvida e liberada.

Redação
13 de Janeiro de 2026
alicates.cabos, roupas, objetos apreendidos.
Segurança

Rota do cobre: quadrilha interestadual especializada em roubos e furtos de fios no CE é desarticulada

Oito suspeitos foram presos e duas toneladas de cobre apreendidas na última semana.

Redação
13 de Janeiro de 2026
Mensagens em grupos qu expoem Chefe do PCC que 'recrutava' crianças e adolescentes para facção é condenado no CE
Segurança

Chefe do PCC que 'recrutava' adolescentes para facção é condenado a 19 anos no Ceará

O homem era responsável pelo 'batismo' de novos integrantes e tinha ligação com Marcos Herbas Camacho, o 'Marcola', nº 1 do PCC.

Geovana Almeida*
13 de Janeiro de 2026
Viatura da PMCE pega fogo após pane elétrica em Eusébio; veja vídeo
Segurança

Viatura da PMCE pega fogo após pane elétrica em Eusébio; veja vídeo

Policiais perceberam o princípio do incêndio e saíram do veículo a tempo, sem ferimentos.

Redação
12 de Janeiro de 2026
A imagem mostra várias pessoas em uma fila, quando um homem de blusa branca encara outro homem, de blusa escura, que dá um tapa no rosto do outro.
Segurança

O que se sabe sobre assassinato de PM em barraca de praia em Fortaleza?

Outras duas pessoas foram baleadas após uma briga.

Messias Borges
12 de Janeiro de 2026
A imagem mostra policiais federais realizando busca por documentos, que estão em cima de uma mesa, em uma casa. Um policial federal está fardado, de costas.
Segurança

Falso auditor da CGU é condenado por invadir dados pessoais de escrivão da PF no CE

A companheira dele, que se passava por procuradora da Fazenda, também foi punida pela Justiça Federal.

Redação
12 de Janeiro de 2026
Foto de homem e mulher abraçados em festa com diversas pessoas ao redor.
Segurança

Mulher esfaqueada pelo marido morre após dois dias internada

Vítima foi golpeada por metalúrgico no bairro Quintino Cunha.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Foto que mostra pessoa caída no chão após homicídio em barraca de praia de Fortaleza. Na foto há diversas pessoas ao redor do corpo.
Segurança

PM é morto a tiros após briga em barraca de praia em Fortaleza

Outra pessoa foi baleada e socorrida. Caso ocorreu em estabelecimento na Praia do Futuro.

Redação
11 de Janeiro de 2026
policial de costas, com farda da pcce, delegacia dhpp
Segurança

Separadas sem consentimento, mãe e filha cearenses se reencontram após 40 anos

O reencontro aconteceu após a PCCE localizar a mulher.

Redação
10 de Janeiro de 2026
viatura pericia forense, pefoce, em frente a delegacia de homicidios, dhpp.
Segurança

Metalúrgico tenta assassinar esposa a facadas em Fortaleza

O suspeito tirou a própria vida após o crime.

Redação
10 de Janeiro de 2026
Homem para moto em ciclofaixa, picha muro de viaduto e acaba detido em Fortaleza
Segurança

Homem para moto em ciclofaixa, picha muro de viaduto e acaba detido em Fortaleza

A ação foi registrada pelas câmeras de segurança.

Redação
10 de Janeiro de 2026
As imagens mostram três postes, com equipamentos danificados, no município de São Gonçalo do Amarante, no Ceará.
Segurança

'Tropa do R' orquestrou ataques a provedores de internet no Pecém, aponta investigação

Mais de 10 suspeitos de integrar a quadrilha já foram presos.

Redação
10 de Janeiro de 2026
Foto do acusado de matar psicóloga.
Segurança

Ex-marido acusado de matar psicóloga em Missão Velha é denunciado por feminicídio

A vítima foi morta em dezembro do ano passado.

Redação
09 de Janeiro de 2026
A imagem mostra duas viaturas da Polícia Militar do Ceará, brancas e adesivadas nas cores preto, laranja e verde, em um local com árvores e uma placa de Proibido Estacionar.
Segurança

Crianças de 2 e 5 anos são baleadas em Fortaleza

O alvo da ação criminosa seria um homem de 29 anos, que também ficou ferido.

Redação
09 de Janeiro de 2026
Nayra Gabrielly é uma mulher jovem, branca e loira de cabelo liso.
Segurança

Influencer que mostrava rotina na cadeia é presa novamente

Nayra Gabrielly havia sido denunciada por tráfico de drogas no ano passado.

Redação
09 de Janeiro de 2026
A imagem mostra um ambiente escuro, com um policial de costa, em uma busca por um foragido em uma casa, onde é possível ver uma luz verde em uma piscina.
Segurança

'Mortadela', chefe de facção entre os mais procurados do Ceará, é preso no Pará

Ele é suspeito de ordenar homicídios em Maranguape, considerada a cidade mais violenta do Brasil.

Messias Borges
09 de Janeiro de 2026
Policiais civis.
Segurança

Suspeito de ataque a provedor de internet é preso em Caucaia

Homem de 22 anos já possui passagens por tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Redação
09 de Janeiro de 2026
A imagem mostra um policial federal, fardado e de costas, em frente à sede da Polícia Federal no Ceará.
Segurança

Empresa cearense suspeita de desviar verbas da merenda escolar recebeu mais de R$ 60 milhões

A reportagem obteve levantamento da Polícia Federal e lista quais as prefeituras que mais repassaram verbas para empresa investigada.

Redação
09 de Janeiro de 2026
Policial militar.
Segurança

Cabo da PM e quatro criminosos morrem em operação policial em Tianguá

Mateus de Sá Correia morreu aos 41 anos.

Bergson Araujo Costa
08 de Janeiro de 2026