Chefe do PCC de Sobral é preso durante operação policial em São Paulo

Gilcivan dos Santos Paiva, 32, conhecido pelos apelidos de “C4” e “Civan”, apontado como chefe do Primeiro Comando da Capital (PCC) com atuação em Sobral (CE), foi preso na manhã desta terça-feira (17), no município de Carapicuíba, em São Paulo, durante uma operação policial.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil de São Paulo, com apoio da Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco) Norte, do Ceará. De acordo com as investigações, Gilcivan é apontado como responsável por comandar atividades criminosas em Sobral, incluindo o tráfico de drogas no Residencial Caiçara, além de atuar no envio de entorpecentes de São Paulo para o Ceará.

Legenda: Gilcivan foi levado para Cadeia Pública de Carapicuíba. Foto: Divulgação/Polícia Civil.

As investigações apontaram que o suspeito utilizava redes sociais para ostentar armas de fogo, o que reforçava sua ligação com atividades criminosas.

Em 2023, Gilcivan chegou a ser preso em uma ação conjunta realizada entre a Polícia Militar do Ceará e a Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Ele foi preso em flagrante com outros dois suspeitos de envolvimento com o tráfico ilícito de drogas na Região Norte do Estado. Com os trabalhos, uma arma de fogo de uso restrito e drogas também foram apreendidas. A ação aconteceu na zona rural da cidade de Sobral.

Longa ficha criminal

Gilcivan acumula antecedentes por diversos crimes, como dano, roubo com restrição de liberdade da vítima, tentativa de roubo a banco, tráfico de drogas, associação para o tráfico, ameaça, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, uso de documento falso, participação em organização criminosa, receptação e roubo.

Após a captura, o suspeito foi encaminhado para a cadeia pública de Carapicuíba, onde permanece à disposição da Justiça.