Uma idosa identificada como Terezinha Lira Neves, de 64 anos, morreu após ser atacada com uma faca na Rua São Paulo, no bairro Santa Tereza, em Juazeiro do Norte (CE). O caso foi registrado no último sábado (16) e está sendo investigado pela Polícia Civil.

Segundo informações da TV Verdes Mares Cariri, o suspeito de cometer o crime, de 21 anos, foi preso no início da tarde desta segunda-feira (18) e levado para Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. O alvo foi autuado em flagrante por homicídio e colocado à disposição da Justiça.

Terezinha sofreu uma perfuração por arma branca na região do tórax. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Regional do Cariri (HRC), mas não resistiu aos ferimentos e faleceu nesse domingo (17).

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Vítima caminhava para encontrar filha

De acordo com familiares, a vítima estava indo buscar a filha no trabalho no momento em que foi surpreendida pelo agressor. A sobrinha da idosa relatou que Terezinha caminhava pela rua quando foi atacada.

Outra vítima identificada foi Claiton Lourenço Dias, de 36 anos. Ele sofreu uma perfuração abaixo da axila direita e permanece internado no HRC recebendo atendimento médico. Uma terceira pessoa também teria sido atacada pelo suspeito, mas até o momento não teve a identidade divulgada.