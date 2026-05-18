Idosa morre após sofrer golpe de faca causado por desconhecido em rua no Ceará
Suspeito foi preso nesta segunda-feira (18).
Uma idosa identificada como Terezinha Lira Neves, de 64 anos, morreu após ser atacada com uma faca na Rua São Paulo, no bairro Santa Tereza, em Juazeiro do Norte (CE). O caso foi registrado no último sábado (16) e está sendo investigado pela Polícia Civil.
Segundo informações da TV Verdes Mares Cariri, o suspeito de cometer o crime, de 21 anos, foi preso no início da tarde desta segunda-feira (18) e levado para Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. O alvo foi autuado em flagrante por homicídio e colocado à disposição da Justiça.
Terezinha sofreu uma perfuração por arma branca na região do tórax. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Regional do Cariri (HRC), mas não resistiu aos ferimentos e faleceu nesse domingo (17).
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Vítima caminhava para encontrar filha
De acordo com familiares, a vítima estava indo buscar a filha no trabalho no momento em que foi surpreendida pelo agressor. A sobrinha da idosa relatou que Terezinha caminhava pela rua quando foi atacada.
Outra vítima identificada foi Claiton Lourenço Dias, de 36 anos. Ele sofreu uma perfuração abaixo da axila direita e permanece internado no HRC recebendo atendimento médico. Uma terceira pessoa também teria sido atacada pelo suspeito, mas até o momento não teve a identidade divulgada.