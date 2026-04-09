Idosa é espancada por hóspede embriagada no Distrito Federal
Agressora foi presa e solta em audiência de custódia
Uma idosa foi espancada por uma hóspede embriagada em uma pousada em Planaltina, no Distrito Federal, no último domingo (5). O crime foi flagrado pela câmera de segurança do estabelecimento.
As imagens mostram quando a agressora inicia um aparente ataque de fúria e começa a destruir plantas e objetos do local. Segundo informações do g1, a vítima, que é a proprietária da pousada, foi agredida ao tentar intervir na situação.
O vídeo mostra quando a idosa é empurrada e cai de costas, batendo a cabeça no chão. A agressora, identificada como Maria Luiza Lemos Azevedo, anda para um lado e outro do local e, ao retornar para perto da vítima, passar a puxar seu cabelo e dar chutes nela.
Uma segunda mulher surge nas imagens e tenta, sem sucesso, socorrer a vítima e conter Maria Luiza. Ela foi identificada na ocorrência policial como namorada da agressora.
Vítima foi ameaçada de morte
Vizinhos acionaram a Polícia Militar, que ao chegar no local, encontrou Maria Luiza nua e alterada. No local, os policiais identificaram danos na porta, estilhaços de vidro e vestígios de sangue.
A idosa afirmou à polícia que foi xingada de "velha desgraçada" e ameaçada de morte.
A agressora foi presa e solta em audiência de custódia, mediante o cumprimento de medidas cautelares. O caso foi registrado na 16ª DP (Planaltina) como lesão corporal, dano, injúria qualificada e com base na Lei Maria da Penha.