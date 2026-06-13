Mulher morre após ser arremessada sem cordas de ponte de 30 metros em SP

Uma jovem de 21 anos morreu após ser arremessada de uma ponte de 30 metros para uma prática de lazer radical, no interior de São Paulo, na manhã deste sábado (13).

A mulher não estava presa à corda de segurança e, segundo testemunhas, mesmo assim foi jogada pelos funcionários da empresa responsável pela atividade.

Em vídeo divulgado nas redes sociais é possível ver o momento em que três homens levam a vítima até a plataforma de salto de rope jump. Eles a arremessam e, logo depois, é possível ouvir outras pessoas gritando: "gente, a corda!".

A Polícia Militar de São Paulo atendeu à ocorrência na cidade de Limeira, de acordo com o g1, na trilha da Ponte do Esqueleto, a cerca de 150 km da capital.

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Segundo a corporação, dois homens se evadiram do local e foram localizados dentro da mata próxima com o apoio de um helicóptero.

Legenda: Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver que corda ficou no chão da plataforma de lançamento. Foto: Reprodução/Redes sociais.

Seis pessoas vinculadas às empresas Entre Cordas e Ih Voei foram presas. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas a morte da mulher foi confirmada ainda no local. A identidade dela não foi divulgada.

O noivo da vítima esteve na área, mas passou mal e precisou de auxílio médico. O caso será investigado pelo 2º Distrito Policial de Limeira.

Saltos ocorrem há 12 anos

A prática de rope jump é comum na Ponte do Esqueleto desde 2014. Segundo um site especializado na prática, a queda livre é de 30 metros e leva dois segundos. A região é bastante frequentada por ciclistas, praticantes de motocross, trilhas e rapel.

Após o salto, outros profissionais conduzem o praticante até o chão. O perfil da empresa Entre Cordas foi desativado nas redes sociais.