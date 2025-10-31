Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Visita ao cemitério com várias sepulturas marcadas, usuários refletindo e homenageando entes queridos em um ambiente tranquilo ao ar livre.

Ceará

Cemitérios de Fortaleza terão programação especial no Dia de Finados

Veja as missas, orações e homenagens que acontecerão nos cemitérios da Cidade no domingo (2).

Geovana Almeida* 30 de Outubro de 2025
forum clovis bevilaqua julgamento juri fortaleza.

Segurança

Cearense líder de facção alvo de operação no Rio é condenado a 37 anos

A vítima morta tinha saído de casa para comprar frutas.

Emanoela Campelo de Melo 30 de Outubro de 2025
Foto que contém VLT em movimento em estação ferroviária de Fortaleza. Pessoas aguardam sentadas na estação.

Negócios

Projeto prevê VLT da Parangaba ao Conjunto Ceará com investimento de R$ 1,2 bilhão

Estudo de demanda analisa propostas que devem entrar em vigor nos próximos 30 anos.

Luciano Rodrigues 30 de Outubro de 2025
muro com pichacoes da faccao comando vermelho.

Segurança

Facção CV alvo de operação no Rio é a que domina mais áreas no Ceará

SSPDS diz que houve aumento de 86,6% nas prisões ou apreensões de membros de facções.

Emanoela Campelo de Melo e Messias Borges 30 de Outubro de 2025
modinha suspeito de matar pm preso por policiais do dhpp.

Segurança

Suspeito de integrar CV e participar de morte de PM no Pirambu é preso

Policial estava a caminho do trabalho e teve faca cravada na nuca.

Emanoela Campelo de Melo 29 de Outubro de 2025
A imagem mostra várias viaturas policiais que atenderam uma ocorrência de invasão a um terreno do Estado, na Avenida Sargento Hermínio, em Fortaleza.

Segurança

Facção organizou invasão a terreno em Fortaleza mesmo com base da PM no local

Segundo o depoimento de um dos policiais que investiga o caso, a chefia das polícias Militar e Civil foram avisadas sobre a possibilidade de invasão ao terreno.

Messias Borges 29 de Outubro de 2025
Imagem da avenida beira-mar sem luz.

Ceará

Queda de energia atinge Beira-Mar na noite desta terça-feira (28), em Fortaleza

A Enel informou que às 18h58 o serviço foi totalmente restabelecido

Redação 28 de Outubro de 2025
A foto mostra a fachada do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, da Polícia Civil do Ceará, em Fortaleza, com movimentação de policiais e viaturas.

Segurança

Idoso de 74 anos é morto a tiros em Fortaleza

Esse é o terceiro homicídio que tem uma pessoa com mais de 60 anos como vítima, na Capital, em um intervalo de 5 dias.

Messias Borges 28 de Outubro de 2025
Close-up de Dona Francy, uma mulher sorridente de óculos, fazendo crochê com um tecido rosa vibrante. Ela está sentada em frente a uma parede branca e um sofá azul-escuro.

Ceará

Bairros de Fortaleza ganham pessoas e imóveis como patrimônio; veja nomes e locais

Além de eleger pessoas, projeto listou uma séria de iniciativas, como crochê e graffitti, como referências afetivas

Clarice Nascimento 28 de Outubro de 2025
A foto mostra uma viatura da Polícia Militar do Ceará parada.

Segurança

Idoso de 71 anos é morto em ataque criminoso em Fortaleza

Esse é o segundo idoso assassinado na Capital em um intervalo de três dias.

Redação 27 de Outubro de 2025
