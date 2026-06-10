Saiba quem são as vítimas da queda de avião em Marília, no Interior de SP
A identidade dos corpos foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros nesta quarta-feira (10).
Um avião de pequeno porte caiu em Marília, no Interior de São Paulo, na tarde desta quarta-feira (10). O piloto e um passageiro morreram no local, mas só foram identificados posteriormente. Conforme o g1, uma terceira pessoa a bordo foi resgatada com vida e encaminhada ao Hospital das Clínicas de Marília.
Os mortos são Gabriel Maloni Mendes da Cruz, de 24 anos, e Henrique Guariente Filho, 47, segundo confirmação do Corpo de Bombeiros.
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Já a outra pessoa que estava na aeronave foi identificada como Pablo Portella Ilwoski, de 28 anos. Apesar de ter sobrevivido, ele está internado em estado grave.
As vítimas Gabriel e Henrique eram pilotos. Porém, o acidente ocorreu quando Gabriel estava responsável por comandar a aeronave. Ele era natural do município de Jales (SP) e funcionário do Grupo Ponzan Alimentos.
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Como foi o acidente?
O bimotor modelo Beech 58 Baron, de matrícula PT-MDB, caiu no campo da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB). O local está a apenas 1 km de distância da pista oficial do aeroporto de Marília.
Devido ao impacto da queda, a aeronave pegou fogo. O Corpo de Bombeiros de São Paulo foi acionado e equipes ficaram responsáveis por controlar as chamas. As causas do acidente ainda são desconhecidas.
Elas estão sendo investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).