Saiba quem são as vítimas da queda de avião em Marília, no Interior de SP

Um avião de pequeno porte caiu em Marília, no Interior de São Paulo, na tarde desta quarta-feira (10). O piloto e um passageiro morreram no local, mas só foram identificados posteriormente. Conforme o g1, uma terceira pessoa a bordo foi resgatada com vida e encaminhada ao Hospital das Clínicas de Marília.

Os mortos são Gabriel Maloni Mendes da Cruz, de 24 anos, e Henrique Guariente Filho, 47, segundo confirmação do Corpo de Bombeiros.

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Já a outra pessoa que estava na aeronave foi identificada como Pablo Portella Ilwoski, de 28 anos. Apesar de ter sobrevivido, ele está internado em estado grave.

As vítimas Gabriel e Henrique eram pilotos. Porém, o acidente ocorreu quando Gabriel estava responsável por comandar a aeronave. Ele era natural do município de Jales (SP) e funcionário do Grupo Ponzan Alimentos.

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Como foi o acidente?

O bimotor modelo Beech 58 Baron, de matrícula PT-MDB, caiu no campo da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB). O local está a apenas 1 km de distância da pista oficial do aeroporto de Marília.

Devido ao impacto da queda, a aeronave pegou fogo. O Corpo de Bombeiros de São Paulo foi acionado e equipes ficaram responsáveis por controlar as chamas. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

Elas estão sendo investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).