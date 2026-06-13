Idoso denuncia agressões físicas em Copacabana, no RJ; suspeita é de motivação política

Um idoso de 69 anos denunciou ter sofrido uma série de agressões físicas e verbais na noite da última quinta-feira (11) em Copacabana, no Rio de Janeiro. Segundo Mauro Figueiredo Rocha Dias da Costa, a situação teria ocorrido em frente ao prédio onde mora, na Zona Sul da capital carioca.

O caso, conforme publicação do portal g1 do Rio de Janeiro, teria acontecido às 22h40. Mauro relatou ter sido abordado por três pessoas: um homem e duas mulheres.

Segundo ele, o grupo começou a proferir uma série de ameaças e insultos de cunho político e religioso. O idoso ainda contou que o homem vestia terno e as duas mulheres apresentavam porte físico robusto.

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Os suspeitos, ele afirma, teriam feito alusões a grupos políticos brasileiro, descrevendo frases como: "A gente vai te matar agora", "Você já prejudicou muita gente", "Seu petista de merda" e "É Bolsonaro, é Bolsonaro".

Uma das mulheres teria imobilizado o homem com um golpe de luta, enquanto o homem desferia socos pelo rosto dele.

Segundo Mauro, as agressões duraram cerca de cinco minutos e só teriam sido interrompidas quando um homem se aproximou pedindo para que os envolvidos parassem.

Suspeita de motivação política

Nas redes sociais, o deputado federal Reimont (PT) citou que o ataque teria moticação política, lembrando que o homem carregava na bolsa o um adesivo da deputada federal Benedita da Silva (PT).

"Mais do que a violência física covarde, o registro policial aponta ameaças de morte e ofensas políticas e religiosas explícitas. Isso não é um fato isolado; é o reflexo de um ódio cego que tenta silenciar quem luta por justiça social", escreveu ele em um post nas redes sociais.

O caso foi registrado na 14ª DP (Leblon) e transferido para a 12ª DP (Copacabana). Já a vítima foi encaminhada ao Instituto Médico-Legal (IML) para exame de corpo de delito.

Conforme as investigações, o prédio possui sistemas de câmeras de segurança e as imagens podem ser utilizadas para elucidar os fatos.