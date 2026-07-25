Brasileira de 34 anos, formada na UFC, desaparece em Lyon, na França

A engenheira vive há mais de dez anos na França.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
25 de Julho de 2026 - 11:53
capa da noticia
Legenda: A engenheira brasileira Gabriele da Silva Monteiro está desaparecida na França.
Foto: Reprodução/Redes sociais.

A engenheira brasileira Gabriele da Silva Monteiro, de 34 anos, está desaparecida desde quinta-feira (23) em Lyon, na França. A informação foi confirmada por uma amiga dela, Lívia Possi, ao portal g1.

Natural de Brasília e formada na Universidade Federal do Ceará (UFC), ela vive há mais de uma década na França, onde se casou e construiu carreira. 

Segundo Lívia, o marido de Gabriele voltou mais cedo do trabalho na quinta-feira, por volta das 17h, e não encontrou a esposa em casa.

A brasileira deixou o celular, cartões bancários e documentos em casa. A porta estava fechada, mas não trancada. Ela teria levado apenas um molho de chaves e um par de chinelos, não localizados pelo marido. 

Gabriele e Lívia viajariam nesta sexta-feira (24) para o casamento de uma amiga na cidade francesa de Rouen. A mala para a viagem também está no apartamento da engenheira. 

Segundo Lívia, a amiga e o esposo trocaram mensagens normalmente ao longo do dia. A última mensagem dela perguntava como havia sido o dia do companheiro.

INVESTIGAÇÃO FOI INSTAURADA

A comunidade brasileira em Lyon se mobilizou para encontrar Gabriele. Ela foi procurada nos arredores de casa, parques e outros locais onde ela costumava correr. 

Voluntários e amigos também entraram em contato com hospitais e serviços de emergência da região. O desaparecimento foi divulgado nas redes sociais e para autoridades. 

Veja também

Imagem da notícia: Paciente de 76 anos morre após ser operada por engano em Campinas
País

Paciente de 76 anos morre após ser operada por engano em Campinas
Imagem da notícia: Morre jornalista Caíque Verli, da TV Gazeta, aos 33 anos
País

Morre jornalista Caíque Verli, da TV Gazeta, aos 33 anos
Imagem da notícia: Lei que permite uso de spray de pimenta por mulheres é sancionada; veja regras
PontoPoder

Lei que permite uso de spray de pimenta por mulheres é sancionada; veja regras

Na sexta-feira (24), a polícia francesa informou à família que a investigação foi formalmente instalada

O Consulado Geral do Brasil em Marselha informou que “permanece à disposição para prestar assistência consular aos familiares da brasileira”.

A mãe e o irmão de Gabriele devem chegar a Lyon neste sábado (25) para acompanhar as buscas e a investigação. 

Assuntos Relacionados
Acidentes Desastres e Meio Ambiente

VC Repórter