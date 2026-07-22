Após diagnóstico de câncer de próstata, Lito Sousa faz tratamento para inflamação no sistema nervoso

Além do câncer de próstata já diagnosticado, o mecânico de aviões e influenciador Lito Sousa, do canal "Aviões em Música", trata agora uma inflamação no sistema nervoso central.

Ele está internado desde o dia 20 de julho, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

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O que aconteceu?

De acordo com boletim médico divulgado nesta quarta-feira (22), Lito sentiu dormência no braço esquerdo e teve perda de movimentos finos nos últimos 20 dias.

O comunicado informa que o mecânico iniciou o tratamento e apresentou melhora dos sintomas neurológicos.

Lito segue internado para dar continuidade aos procedimentos médicos.

Ainda conforme o boletim, o diagnóstico prévio de câncer de próstata em estágio inicial também segue em acompanhamento.

Somente após a resolução do quadro neurológico será feita a definição do tratamento para a doença.

Câncer foi descoberto durante exame de rotina

Em julho, Lito Sousa revelou que foi diagnosticado com um câncer de próstata. Ele contou aos seguidores que descobriu a doença ao fazer exames de rotina e precisará passar por uma cirurgia.

Segundo ele, o tumor é um adenocarcinoma na próstata classificado como de agressividade "intermediária".

A cirurgia faz parte do tratamento e, como em qualquer procedimento cirúrgico, existe a possibilidade de complicações, conforme o influencer.

Além do câncer de próstata, o especialista em aviação afirmou ter descoberto um tumor benigno no reto — parte final do intestino grosso.

"Eu sempre me cuidei e faço exames de rotina. Mesmo fazendo check-up de rotina, não foi possível identificar antes o que eu descobri recentemente", afirmou.

Influencer decidiu dividir diagnóstico com seguidores

Após meses lidando com as dificuldades físicas e emocionais do diagnóstico, Lito Sousa resolveu compartilhar com os seguidores pelo que estava passando na vida pessoal.

"Essa família que a gente construiu aqui na internet não é só de pousos perfeitos. É de vida real, com toda a turbulência que ela trouxer. Estou em manutenção, não em queda". Lito Sousa influenciador

Quem é Lito Sousa

Lito Sousa acumula mais de 2,5 milhões de seguidores no Instagram e ficou conhecido pelo canal Aviões e Músicas, no qual explica o funcionamento de aeronaves e temas ligados à aviação.

Antes de se tornar influenciador, trabalhou por mais de três décadas como mecânico de aeronaves, com passagens por empresas como Varig e United Airlines..