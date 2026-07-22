Após diagnóstico de câncer de próstata, Lito Sousa faz tratamento para inflamação no sistema nervoso

Além do câncer de próstata já diagnosticado, o mecânico de aviões e influenciador Lito Sousa, do canal "Aviões em Música", trata agora uma inflamação no sistema nervoso central.
Ele está internado desde o dia 20 de julho, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.
O que aconteceu?
De acordo com boletim médico divulgado nesta quarta-feira (22), Lito sentiu dormência no braço esquerdo e teve perda de movimentos finos nos últimos 20 dias.
O comunicado informa que o mecânico iniciou o tratamento e apresentou melhora dos sintomas neurológicos.
Lito segue internado para dar continuidade aos procedimentos médicos.
Ainda conforme o boletim, o diagnóstico prévio de câncer de próstata em estágio inicial também segue em acompanhamento.
Somente após a resolução do quadro neurológico será feita a definição do tratamento para a doença.
Câncer foi descoberto durante exame de rotina
Em julho, Lito Sousa revelou que foi diagnosticado com um câncer de próstata. Ele contou aos seguidores que descobriu a doença ao fazer exames de rotina e precisará passar por uma cirurgia.
Segundo ele, o tumor é um adenocarcinoma na próstata classificado como de agressividade "intermediária".
A cirurgia faz parte do tratamento e, como em qualquer procedimento cirúrgico, existe a possibilidade de complicações, conforme o influencer.
Além do câncer de próstata, o especialista em aviação afirmou ter descoberto um tumor benigno no reto — parte final do intestino grosso.
"Eu sempre me cuidei e faço exames de rotina. Mesmo fazendo check-up de rotina, não foi possível identificar antes o que eu descobri recentemente", afirmou.
Influencer decidiu dividir diagnóstico com seguidores
Após meses lidando com as dificuldades físicas e emocionais do diagnóstico, Lito Sousa resolveu compartilhar com os seguidores pelo que estava passando na vida pessoal.
"Essa família que a gente construiu aqui na internet não é só de pousos perfeitos. É de vida real, com toda a turbulência que ela trouxer. Estou em manutenção, não em queda".
Quem é Lito Sousa
Lito Sousa acumula mais de 2,5 milhões de seguidores no Instagram e ficou conhecido pelo canal Aviões e Músicas, no qual explica o funcionamento de aeronaves e temas ligados à aviação.
Antes de se tornar influenciador, trabalhou por mais de três décadas como mecânico de aeronaves, com passagens por empresas como Varig e United Airlines..