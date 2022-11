Câncer de próstata: por semana, 3 homens são afastados do trabalho pela doença no Ceará

Silenciosa. Assim pode ser resumida a ação do câncer de próstata em muitos homens. A doença, que pode ser assintomática, exige acompanhamento constante da saúde para que possa ser diagnosticada – mas a prevenção, foco do Novembro Azul, ainda esbarra em tabus.

Neste ano, até setembro, 435 casos de câncer de próstata foram registrados no Ceará, a maioria entre idosos. O paciente mais jovem, porém, tem 24 anos e é morador do interior do Estado, segundo o Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) do Ministério da Saúde.

No mesmo período, 130 pessoas foram afastadas do trabalho devido à doença e passaram a contar com auxílios do Instituto Nacional do Seguro Social. É uma média de 3 afastamentos por semana, conforme números do INSS tabulados pelo Diário do Nordeste.

O médico Raphael Bezerra, urologista e coordenador do serviço de urologia do Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar, destaca que, sob um diagnóstico precoce, é possível um tratamento “minimamente invasivo”, em que “o paciente retorna logo ao trabalho e a vida volta ao normal com mais brevidade”.

Como prevenir o câncer de próstata

Cuidar da saúde com frequência é a chave da prevenção do câncer de próstata – e, ao mesmo tempo, o maior desafio. Isso porque em Fortaleza, por exemplo, só 3 a cada 10 atendimentos nos postos de saúde foram de homens, em 2022, segundo a prefeitura.

Raphael Bezerra pontua que a procura do homem por atendimento “vem melhorando”, mas ainda é “um grande fator limitante”.

Raphael Bezerra Urologista O paciente assintomático tem chance de cura de 90%, se diagnosticado logo. Quando já tem algum sintoma, geralmente é de um crescimento benigno da próstata – mas pode ser sinal de câncer.

No Ceará, os postos de saúde de cada cidade são as portas de entrada para a prevenção. É por meio das consultas que o paciente é direcionado aos exames e unidades de rastreio do câncer, como o Centro de Atenção à Saúde do Homem (Cash), onde Raphael atua.

Pessoas do sexo biológico masculino com histórico familiar de câncer de próstata devem realizar exames de prevenção a partir dos 45 anos. Os demais podem iniciar os testes a partir de 50 anos, como orienta a Secretaria Estadual da Saúde.

Quais os sintomas do câncer de próstata

O urologista Raphael Bezerra afirma que geralmente não há sintomas, e o diagnóstico é feito em exames de rotina que mostrem alterações ou pelo toque retal. É o chamado “rastreio”, mesmo processo que mulheres acima de 40 anos fazem em relação à mama.

Quando há sintomas, que podem ser benignos ou indicar câncer, são:

Sangramento;

Obstrução urinária;

Dificuldade de urinar;

Ir muitas vezes ao banheiro.

‘Se diagnosticado, a chance de cura é grande’

O urologista do Cash destaca que além de ampliar o acesso a urologistas na rede pública, é preciso “conscientizar seu pai, marido, vizinho, amigo e homens do seu entorno” sobre a importância de rastrear o câncer de próstata de forma precoce.

“E frisar que se for diagnosticado, a chance de cura é grande. Alguns casos nem merecem cirurgia”, complementa Raphael, ressaltando, porém, que “há o espectro mais agressivo, que pode levar o homem a óbito”.

