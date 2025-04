Vale Tudo': saiba quem é Marco Aurélio e compare as versões antiga e nova da novela

O remake de “Vale Tudo” estreou na Globo nesta semana. Um dos personagens que tem chamado atenção é Marco Aurélio, vivido na versão atual pelo ator Alexandre Nero.

Marco Aurélio é vice-presidente do grupo Almeida Roitman, e um exemplo clássico de executivo arrogante. Ele também enfrenta questões familiares que serão abordadas na trama, e uma deles é a falta de aproximação do filho, Tiago, papel de Pedro Waddington, fruto de seu casamento com Heleninha Roitmann (Paolla Oliveira).

Preconceituoso, o personagem de Nero também não aceita a relação da irmã Cecília (Maeve Jinkings) com outra mulher (Laís, interpretada por Lorena Lima).

Papel original

Na versão de 1988, o papel foi feito por Reginaldo Faria. Alexandre Nero contou em entrevista que pediu a benção de Faria para o papel: “Conversamos, e eu perguntei quais foram os caminhos, em quem ele tinha se inspirado. Ele foi muito generoso... Mas o meu olhar sobre Marco Aurélio vai ser certamente diferente do dele”, afirmou à Folha de S. Paulo, sem entrar em detalhes.

Mesmo afirmando que fará um Marco Aurélio diferente, ele sonha em interpretar uma clássica cena da novela: quando o empresário dar uma "banana", fugindo do Brasil para se safar de um golpe financeiro, no último capítulo do folhetim.

"Quero muito e acredito que Manuela Dias [autora da novela] vai manter essa cena", afirmou.