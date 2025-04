Que horas começa o Fantástico hoje, domingo (13/04)?

Mais um programa "Fantástico" vai ao ar neste domingo (13). Apresentado por Maju Coutinho e Poliana Abritta, a produção inicia às 20h45, após o "Domingão com Huck".

Neste domingo, o programa irá mostrar um documentário inédito sobre a ascensão e queda do astro do hip-hop Sean ‘Diddy’ Combs, que enfrenta denúncias graves de assédio, agressão e tráfico sexual. O documentário abordará as origens, carreira, polêmicas e investigação que levou à prisão do rapper e empresário, com imagens e depoimentos exclusivos do caso.

Além disso, o Fantástico mostrará detalhes exclusivos de um acidente em Santa Catarina que deixou mais de 20 carros queimados. Duas imagens de pouco antes do caminhão tombar ajudam a entender a dinâmica do que aconteceu.

O programa também vai abordar como facções criminosas estão expulsando empresas provedoras de internet de comunidades e bairros em vários estados do Brasil. São lojas e carros incendiados, cabos de fibra ótica e outros investimentos destruídos, numa rotina de terror.

Em outra reportagem, a modelo Carol Ribeiro concederá uma entrevista franca à repórter Giuliana Girardi, falando sobre sua recente revelação de ter esclerose múltipla. Carol conta que está confiante no tratamento e faz um alerta aos sintomas.

Que horas começa o Fantástico hoje (13)?

O Fantástico começa a partir das 20h45 na TV Globo e no Globoplay, e está previsto para acabar às 23h10.

Reportagens especiais e as notícias mais importantes da semana, com apresentação de Maju Coutinho e Poliana Abritta.

