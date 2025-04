Rafa Kalimann justifica pausa nas redes sociais: 'muito foco'

A ex-BBB e atriz Rafa Kalimann se justificou nas redes sociais após ficar um período ausente da internet. Ela explicou que está focada na preparação do filme “Minha Querida Alice”, que inicia as filmagens em maio.

“Muito foco na preparação para começarmos a rodar. Esse filme é uma joia. Amo vocês, só precisei estar 100% voltada para isso nesses últimos dias”, escreveu, no Instagram.

Veja também Zoeira Bruno Mazzeo homenageia o pai, Chico Anysio: 'Faria 94 anos' Zoeira Filha de Maria Gladys nega ter roubado a herança da mãe

A namorada do cantor Nattan também contou que além de atuar, é produtora do longa-metragem. “Além de fazer a Alice, eu sou produtora do filme. Isso está demandando bastante tempo, bastante trabalho, bastante preparação. É o projeto mais importante da minha vida profissional até hoje”.

Circuito Sertanejo

Rafa ainda revelou que está conciliando o trabalho no filme com a apresentação do “Circuito Sertanejo”, do Multishow, e a gravação do piloto de um programa de variedades. "Ainda não posso contar muito, mas vocês vão amar".

A atriz irá atuar em "Minha Querida Alice" ao lado de Jackson Antunes. O filme é baseado no livro de mesmo nome, de Samuel Machado, que conta a história de uma mulher cujo rumo da vida muda após os irmãos descobrirem que ela é adotada.