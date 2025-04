Bruno Mazzeo homenageia o pai, Chico Anysio: 'Faria 94 anos'

O ator Bruno Mazzeo publicou uma homenagem no Instagram, nesse sábado (12), ao pai, o cearense Chico Anysio, que faria 94 anos. O humorista faleceu em março de 2012, aos 80 anos, por falência múltipla de órgãos.

“Hoje esse cara que me tem no colo faria 94 anos. Que alegria pode celebrar sua vida no palco, aqui em Floripa, com ‘Gostava Mais dos Pais’. Um orgulho enorme e uma saudade maior ainda”, escreveu ele, se referindo à peça que está apresentando ao redor do Brasil, com Lúcio Mauro Filho.

Nos comentários, Bruno recebeu mensagens de carinho. “Ele vive em nossas memórias e no seu lado”, escreveu a atriz Carol Castro. “Saudade eterna”, publicou Heloise Perissé, que foi casada com outro filho de Chico, Lug de Paula.