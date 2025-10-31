Diário do Nordeste
Na imagem, quatro atores em trajes coloridos e fantásticos, em uma performance teatral. Ao centro, sentada, está uma atriz de vestido amarelo e laço vermelho, com maquiagem branca e vermelha no rosto. À sua esquerda, um ator vestido de azul e turquesa, com maquiagem azul. Acima dela, uma atriz de verde-limão e um ator de camisa vermelha e saia verde-escura. Eles seguram aros e uma grande bola roxa. O fundo é vibrante com desenhos abstratos em cores brilhantes, incluindo estrelas. O piso é roxo. A imagem tem o crédito de Ares Soares.

Verso

Temporada de teatro na Unifor diverte e faz refletir no mês das crianças

Espetáculo “O Mundo ao Contrário” é apresentado nos fins de semana de outubro no Teatro Celina Queiroz

Diego Barbosa 10 de Outubro de 2025
Na imagem, bailarinas e bailarinos da companhia Edisca durante apresentação do espetáculo

Verso

Espetáculo histórico da Edisca volta ao palco 27 anos depois

“Koi-Guera” reflete sobre grave situação dos povos originários enquanto convoca público à ação por meio de 40 bailarinas e bailarinos

Diego Barbosa 02 de Outubro de 2025
Imagem da peça de teatro Oz, do Grupo Alumiar Cenas & Cirandas, para matéria sobre programação da Mostra de Teatro Transcendental em Fortaleza.

Verso

Confira programação da Mostra de Teatro Transcendental em Fortaleza

Evento gratuito já circulou por dez cidades cearenses

Redação 01 de Outubro de 2025
Berta Loran em uma das produções da TV Globo.

Zoeira

Berta Loran passou por dois abortos que a impediram de ter filhos: 'Não sei como não morri'

A atriz faleceu nesse domingo (28), no Rio de Janeiro

Redação 29 de Setembro de 2025
Na imagem, os atores André Ximenes e Any Maia nos papéis de São Francisco de Assis e Santa Clara, respectivamente, para o espetáculo

Verso

Megaespetáculo ao ar livre em Canindé conta vida de São Francisco

“Francisco: O Homem Santo” conta com quase 300 pessoas no elenco e quer inspirar público a seguir os mesmos passos daquele que elegeu o amor e a justiça social como bandeiras

Diego Barbosa 28 de Setembro de 2025
Espetáculo 'Memórias de Chico Xavier' circula pelo Ceará na programação da 23ª Mostra de Teatro Transcendental

Verso

Mostra de Teatro leva peças gratuitas para 11 cidades do Ceará

Mostra de Teatro Transcendental circula por municípios cearenses, incluindo a capital Fortaleza

Redação 24 de Setembro de 2025
Montagem de fotos mostra Cláudia Raia à esquerda e Rodolfo à direita. Ela é uma mulher de meia idade, branca, com cabelos lisos castanhos e ele é um jovem loiro de barba rala

Zoeira

Cláudia Raia se desculpa por repreender espectador com deficiência visual em peça com audiodescrição

A atriz pediu que o rapaz parasse de olhar para o celular e retirasse os fones de ouvido durante o espetáculo "Cenas da Menopausa", em São Paulo

Redação 16 de Setembro de 2025
Comemorando 20 anos desde a primeira experiência com artes cênicas, atriz cearense Fátima Macedo celebra ano de 'colheitas bonitas'

Verso

Atriz cearense se destaca em filmes pré-indicados ao Oscar e sucessos do streaming

Fátima Macedo compõe elenco de obras de destaque e celebra 20 anos de carreira nas artes cênicas em 2025

João Gabriel Tréz 08 de Setembro de 2025
Morre Pedro Farah, ator de ‘Os Trapalhões’ e ‘Zorra Total’, aos 95 anos no Rio

Zoeira

Morre Pedro Farah, ator de ‘Os Trapalhões’ e ‘Zorra Total’, aos 95 anos

Artista deixa legado de mais de 70 anos de carreira na TV, teatro e cinema

Redação 05 de Setembro de 2025
O premiado espetáculo 'A Força da Água', do Pavilhão da Magnólia, é um dos destaques da programação

Verso

Festival de Teatro de Fortaleza terá espetáculos gratuitos para crianças e adultos; veja programação

Evento acontece em diversos pontos da Capital e terá mais de 30 peças, além de apresentações musicais, lançamentos de livros e feiras de economia criativa

Redação 03 de Setembro de 2025
