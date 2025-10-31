Espetáculo “O Mundo ao Contrário” é apresentado nos fins de semana de outubro no Teatro Celina Queiroz
“Koi-Guera” reflete sobre grave situação dos povos originários enquanto convoca público à ação por meio de 40 bailarinas e bailarinos
Evento gratuito já circulou por dez cidades cearenses
A atriz faleceu nesse domingo (28), no Rio de Janeiro
“Francisco: O Homem Santo” conta com quase 300 pessoas no elenco e quer inspirar público a seguir os mesmos passos daquele que elegeu o amor e a justiça social como bandeiras
Mostra de Teatro Transcendental circula por municípios cearenses, incluindo a capital Fortaleza
A atriz pediu que o rapaz parasse de olhar para o celular e retirasse os fones de ouvido durante o espetáculo "Cenas da Menopausa", em São Paulo
Fátima Macedo compõe elenco de obras de destaque e celebra 20 anos de carreira nas artes cênicas em 2025
Artista deixa legado de mais de 70 anos de carreira na TV, teatro e cinema
Evento acontece em diversos pontos da Capital e terá mais de 30 peças, além de apresentações musicais, lançamentos de livros e feiras de economia criativa