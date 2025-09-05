Morre Pedro Farah, ator de ‘Os Trapalhões’ e ‘Zorra Total’, aos 95 anos

O ator e humorista Pedro Farah, conhecido como Farnetto e carinhosamente apelidado de Tio Pedro, morreu nessa quinta-feira (4), aos 95 anos, no Rio de Janeiro.

Com mais de sete décadas de carreira, Farah integrou mais de 30 novelas, atuou em programas como “Zorra Total” e se consagrou em humorísticos de sucesso, entre eles “Planeta dos Homens” e “Os Trapalhões”.

Internação e morte

O artista passou mal em casa, na Zona Sul do Rio, e foi levado para o Hospital Copa D’Or, em Copacabana. Segundo a filha, Ivete Farah, ele sofreu uma queda de pressão ainda na residência. Durante os procedimentos de internação, teve um infarto.

O corpo será velado neste sábado (6), no Cemitério do Caju, onde será cremado.

Trabalho até o fim

Mesmo em tratamento contra uma leucemia crônica, Farah seguiu ativo na carreira. Sua filha contou que ele ainda participou de um longa-metragem no ano passado, que aguarda lançamento, além da comédia “Os Farofeiros 2”, em 2024.

“Ele vivia bem, tinha lucidez e muita vontade de viver”, disse Ivete.

Trajetória

Nascido como Pedro José Calil Farah, iniciou a carreira no teatro em 1954, na peça A Revolta dos Brinquedos. Dois anos depois estreou na TV com o programa “Teatro do Rio”, interpretando o personagem Tenente Porfírio.

A projeção nacional veio com o “Planeta dos Homens” (1976–1982), onde ficou marcado pelo apelido de “múmia paralítica”, dado pelo personagem de Agildo Ribeiro.

Legenda: A projeção nacional veio com o “Planeta dos Homens” (1976–1982), onde ficou marcado pelo apelido de “múmia paralítica” Foto: Reprodução / TV Globo

Na década seguinte, fez diversas participações em “Os Trapalhões”, consolidando sua imagem junto ao público.

Farah também atuou em novelas como “Cambalacho”, “Que Rei Sou Eu?”, “Paraíso Tropical”, “Cordel Encantado” e “Êta Mundo Bom!”, além da série “A Diarista”.

No cinema, esteve em produções recentes de grande bilheteria, como “Um Tio Quase Perfeito”, “Minha Vida em Marte” e “Os Farofeiros 2”.