Herdeiros de Giorgio Armani: conheça os sucessores do império do estilista

Ao longo da vida, o italiano viveu relacionamentos com homens e mulheres, mas não gerou herdeiros naturais

(Atualizado às 11:07)
Imagem mostra chefe de design masculino da grife Armani, Leo Dell'Orco, de mãos dada com o estilista italiano Giorgio Armani, ilustrando herdeiros de Giorgio Armani
Legenda: Leo Dell'Orco é um dos nomes apontados como possíveis sucessores do designer
Foto: MIGUEL MEDINA / AFP

O estilista italiano Giorgio Armani faleceu nessa quinta-feira (4) deixando uma fortuna de US$ 12,1 bilhões (mais de R$ 66 bilhões) segundo a Forbes, além de um império de luxo que fatura US$ 2,7 bilhões por ano (cerca de R$ 14,7 bilhões). Ao longo dos seus 91 anos de vida, ele não teve filhos, mas deixou apontados quem são os herdeiros.

O artista era o acionista majoritário da empresa que fundou na década de 1970, com o antigo sócio Sergio Galeotti, falecido em 1985. Em 50 anos de existência da marca, Giorgio fez questão de manter um controle rígido dos aspectos criativos e administrativos até o fim, conforme a informações da Reuters

No período, recursou listar o empreendimento na bolsa e descartou diversas ofertas, principalmente as feitas pelas rivais francesas, indo na contramão de outras gigantes italianas, como Gucci, Fendi e Bottega Veneta, adquiridas por concorrentes da França. 

Quem são os herdeiros de Giorgio Armani?

Em agosto, ao Financial Times, o estilista disse desejar que a sucessão dos negócios fosse gradual e destinada ao grupo de herdeiros formado por familiares e colaboradores mais próximos.

Desde 2016, Giorgio Armani planeja o futuro do conglomerado. Na época, criou uma fundação para estruturar o plano de sucessão, preservando a independência e visando evitar que o grupo fosse comprado por outros ou desmembrado

Relatos da grife e da imprensa mundial sugerem que os herdeiros incluem a irmã Rosanna Armani, as sobrinhas Silvana e Roberta Armani e o sobrinho Andrea Camerana, além do chefe de design masculino da grife, Leo Dell'Orco, que era o braço-direito do italiano. 

Carreira independente

Armani nasceu em 11 de julho de 1934 perto da cidade de Milão, em uma família humilde de origem armênia, conforme a agência AFP.

Chegou a estudar medicina durante dois anos, mas logo mudou de rumo ao aceitar um trabalho como vitrinista na famosa loja Rinascente de Milão, onde permaneceu até os 31 anos.

Em seguida, formou-se como designer com o estilista e produtor de moda italiano Nino Cerruti e, então, abriu o próprio ateliê com o amigo Sergio Galeotti. O sócio morreu dez anos depois, fazendo Armani se tornar o único proprietário e estilista principal.

Ainda em vida, ao ser perguntado se conseguia imaginar ser substituído na companhia, brincou: "Meu ego diria, é claro, que ninguém jamais trabalharia como Armani". Mas depois admitiu: "Há talentos por aí afora".

