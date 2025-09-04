Morre o estilista Giorgio Armani, aos 91 anos

O estilista italiano Giorgio Armani faleceu, nesta quinta-feira (4), aos 91 anos, em Milão, na Itália. A informação foi confirmada pela empresa dele, a grife italiana Armani, em comunicado.

O texto diz que o "Senhor Armani", como era chamado, morreu "pacificamente", cercado por entes queridos. "Incansável, trabalhou até os últimos dias, dedicando-se à empresa, às coleções, aos diferentes e sempre novos projetos no ser e no ser", diz a nota, compartilhada nas redes sociais.

Estilista marcou gerações

Giorgio Armani ficou conhecido pelo trabalho minimalista na moda, assim como pelos designs rigorosos de produção. O estilista fundou a marca no dia 24 de julho de 1975 por incentivo do companheiro Sergio Galeotti, que faleceu dez anos depois da iniciativa.

Veja também Zoeira Lady Gaga lança clipe de 'The Dead Dance' para a 2ª temporada de 'Wandinha'; assista Zoeira Ex-atriz Rejane Schumann, da novela Dancin' Days, é encontrada em estado de abandono

A marca também ficou famosa pela presença nos cinemas. A escalada da repercussão, inclusive, ocorreu após Richard Gere surgir vestido com uma alfaiataria do estilista no longa "Gigolô americano", lançado em 1980.

A nota que confirmou o falecimento informou que o funerário ocorrerá em uma cerimônia privada, em Milão.