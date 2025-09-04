Diário do Nordeste
Morre o estilista Giorgio Armani, aos 91 anos

A informação foi confirmada pela grife italiana nesta quinta-feira (4)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:48)
Zoeira
Foto de Giorgio Armani, que faleceu aos 91 anos, em evento
Legenda: Giorgio Armani havia anunciado recentemente que retornaria às passarelas em setembro deste ano
Foto: Julien de Rosa/AFP

O estilista italiano Giorgio Armani faleceu, nesta quinta-feira (4), aos 91 anos, em Milão, na Itália. A informação foi confirmada pela empresa dele, a grife italiana Armani, em comunicado.

O texto diz que o "Senhor Armani", como era chamado, morreu "pacificamente", cercado por entes queridos. "Incansável, trabalhou até os últimos dias, dedicando-se à empresa, às coleções, aos diferentes e sempre novos projetos no ser e no ser", diz a nota, compartilhada nas redes sociais.

Estilista marcou gerações

Giorgio Armani ficou conhecido pelo trabalho minimalista na moda, assim como pelos designs rigorosos de produção. O estilista fundou a marca no dia 24 de julho de 1975 por incentivo do companheiro Sergio Galeotti, que faleceu dez anos depois da iniciativa.

A marca também ficou famosa pela presença nos cinemas. A escalada da repercussão, inclusive, ocorreu após Richard Gere surgir vestido com uma alfaiataria do estilista no longa "Gigolô americano", lançado em 1980. 

A nota que confirmou o falecimento informou que o funerário ocorrerá em uma cerimônia privada, em Milão.

