Lady Gaga lança clipe de 'The Dead Dance' para a 2ª temporada de 'Wandinha'; assista

Música faz parte da trilha sonora da série da filha mais velha da Família Addams

Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Foto de Lady Gaga no clipe de The Dead Dance
Legenda: Gaga é uma boneca no vídeo, gravado na Ilha das Bonecas, no México
Foto: Reprodução

A cantora Lady Gaga lançou nesta quarta-feira (3) o clipe de "The Dead Dance", nova música para a segunda temporada de "Wandinha". O videoclipe de quase cinco minutos foi dirigido pelo criador da série, Tim Burton, e é o primeiro lançamento de Gaga desde o álbum de sucesso "Mayhem". 

O lançamento foi para celebrar os novos episódios de "Wandinha", que chegaram na Netflix nesta quarta, que celebrou o fato com uma foto de Gaga e Burton: "Esta imagem é a prova de que pesadelos se tornam realidade".

Lady Gaga participa da série como a personagem Rosaline Rotwood. 

Junto a "The Dead Dance", Gaga lançou outras duas músicas para a série do universo da Família Addams: "Can't Stop the High" e "Kill for Love". As canções foram adicionadas na lista de músicas de "Mayhem". 

Veja clipe 

Cenário fantasmagórico

No videoclipe, Gaga é uma boneca de porcelana em um cenário que lembra uma floresta com névoa. A coreografia lembra alguns elementos da apresentação da música "Judas" na turnê "Mayhem Ball".

O vídeo foi gravado na chamada Ilha das Bonecas, no México. 

Foto de Lady Gaga no clipe de The Dead Dance
Zoeira

Lady Gaga lança clipe de 'The Dead Dance' para a 2ª temporada de 'Wandinha'; assista

Música faz parte da trilha sonora da série da filha mais velha da Família Addams

Redação
Há 50 minutos
