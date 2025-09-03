Lady Gaga lança clipe de 'The Dead Dance' para a 2ª temporada de 'Wandinha'; assista
Música faz parte da trilha sonora da série da filha mais velha da Família Addams
A cantora Lady Gaga lançou nesta quarta-feira (3) o clipe de "The Dead Dance", nova música para a segunda temporada de "Wandinha". O videoclipe de quase cinco minutos foi dirigido pelo criador da série, Tim Burton, e é o primeiro lançamento de Gaga desde o álbum de sucesso "Mayhem".
O lançamento foi para celebrar os novos episódios de "Wandinha", que chegaram na Netflix nesta quarta, que celebrou o fato com uma foto de Gaga e Burton: "Esta imagem é a prova de que pesadelos se tornam realidade".
Lady Gaga participa da série como a personagem Rosaline Rotwood.
Junto a "The Dead Dance", Gaga lançou outras duas músicas para a série do universo da Família Addams: "Can't Stop the High" e "Kill for Love". As canções foram adicionadas na lista de músicas de "Mayhem".
Veja clipe
Cenário fantasmagórico
No videoclipe, Gaga é uma boneca de porcelana em um cenário que lembra uma floresta com névoa. A coreografia lembra alguns elementos da apresentação da música "Judas" na turnê "Mayhem Ball".
O vídeo foi gravado na chamada Ilha das Bonecas, no México.