Lady Gaga lança clipe de 'The Dead Dance' para a 2ª temporada de 'Wandinha'; assista

A cantora Lady Gaga lançou nesta quarta-feira (3) o clipe de "The Dead Dance", nova música para a segunda temporada de "Wandinha". O videoclipe de quase cinco minutos foi dirigido pelo criador da série, Tim Burton, e é o primeiro lançamento de Gaga desde o álbum de sucesso "Mayhem".

O lançamento foi para celebrar os novos episódios de "Wandinha", que chegaram na Netflix nesta quarta, que celebrou o fato com uma foto de Gaga e Burton: "Esta imagem é a prova de que pesadelos se tornam realidade".

Lady Gaga participa da série como a personagem Rosaline Rotwood.

Junto a "The Dead Dance", Gaga lançou outras duas músicas para a série do universo da Família Addams: "Can't Stop the High" e "Kill for Love". As canções foram adicionadas na lista de músicas de "Mayhem".

Veja clipe

Veja também Mylena Gadelha Parte 2 de 'Wandinha' complementa acerto da 2ª temporada com tramas divertidas e atuações perfeitas Zoeira Cardi B é absolvida de acusação de agressão em julgamento nos EUA: 'Não toquei naquela mulher' Zoeira Morre Elias Moreira, ex-The Voice Brasil, aos 39 anos em Manaus

Cenário fantasmagórico

No videoclipe, Gaga é uma boneca de porcelana em um cenário que lembra uma floresta com névoa. A coreografia lembra alguns elementos da apresentação da música "Judas" na turnê "Mayhem Ball".

O vídeo foi gravado na chamada Ilha das Bonecas, no México.