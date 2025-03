Lady Gaga lança 'Mayhem', seu novo álbum de estúdio; ouça agora

Lady Gaga lançou, nesta sexta-feira (7), seu sétimo álbum de estúdio. Intitulado "Mayhem", o disco contém 14 faixas, incluindo as já lançadas "Abracadabra", "Disease" e "Die With a Smile" — colaboração com Bruno Mars.

"'Mayhem' é a Lady Gaga que vocês conhecem pelos últimos 20 anos. Para mim, é essa integração de quem eu sou na vida real e o que eu sou no palco. Esse álbum representa o que eu sou por dentro", afirmou a artista em coletiva de imprensa.

A música favorita dela no trabalho é "Vanish Into You", "que fala de um sentimento de eu querer desaparecer dentro da pessoa que mais amo", disse.

Já "Blade of Grass", penúltima faixa do disco, se tornou uma das preferidas da artista somente quando o trabalho foi concluído. "Ela representa algo especial, fala de quando Michael [Polansky, namorado da cantora] me pediu em casamento. Foi um momento muito especial. Comecei a escrever essa música com ele", compartilhou.

Ouça o disco

Turnê

A artista foi discreta ao ser questionada sobre a turnê do álbum, mas disse que deseja performar as músicas "em breve".

Gaga deve fazer um show gratuito na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no próximo dia 3 de maio. A expectativa é de que ela performe algumas músicas do disco na apresentação.