Artista cearense cria mural em homenagem à Lady Gaga e se torna parte da divulgação de novo álbum

Os cearenses “little monsters” – como são chamados os fãs da Lady Gaga – estão com um colorido a mais.

Um mural em homenagem à artista no Crato, na Região do Cariri, foi retratado no site oficial da artista como parte da estratégia de divulgação do novo álbum nomeado de “Mayhem” que será lançado na próxima sexta-feira (7).

O muro que estampa diversas faces de Lady Gaga foi grafitado na Travessa Orós, com a Avenida Perimetral, em fevereiro, e ganhou o mundo poucos dias depois, quando a cantora compartilhou um vídeo com a arte assinada por Wanderson Petrova.

“A Gaga deu essa devolutiva, respostou no TikTok e isso acabou virando um vídeo viral com quase um milhão de views e incorporado no site. A equipe dela entrou em contato comigo, assinei um contrato de confidencialidade e a licença para ceder as imagens”, detalha com uma felicidade perceptível na voz.

É uma coisa absurda, quando entraram em contato comigo, eles pensaram em incorporar o vídeo no site oficial como uma promoção do álbum, como uma contagem regressiva. Isso é participar de um projeto grandioso Wanderson Petrova Artista

Não é a primeira vez que Wanderson retrata Lady Gaga, mas os lançamentos recentes como “Abracadabra”, “Disease” e “Die With Smile”, essa última em parceria com Bruno Mars que também foi pintado, serviram como novas inspirações.

“Eu acho que quem é fã da música pop vai ter a Madonna e a Lady Gaga como referência, e como uma pessoa da comunidade LGBT+, a arte delas me atravessam. Colorir sobre elas na minha cidade, principalmente no Cariri onde o feminicídio é muito alto, é muito importante”, acrescenta.

Por isso, a pintura também exerce uma função política na vida de Wanderson que conta ter perdido amigos para a transfobia e homofobia. Com isso, os murais são “ponte para discussões”, como ele considera.

“Eu vou iniciando um movimento de democratizar o acesso e transformar a rua na numa galeria de arte”, reflete.

Trajetória artística

Wanderson é figura conhecida pela beleza dos grafites e por ter despertado a atenção das musas inspiradoras.

Madonna, por exemplo, o levou para criar murais em hospitais psiquiátricos no exterior, em 2018. O grafiteiro virou notícia recentemente por ter feito uma homenagem para Fernanda Torres na disputa pelo Oscar.

Além das personalidades públicas, o artista volta o olhar para personagens da própria comunidade. Dessa forma, a rezadeira e o vendedor de doces na praça também são retratados nos murais feitos por Wanderson.

“Eu pinto telas comercialmente, mas estar nas ruas assume um caráter de intervenção urbana e de romper com a ideia que a arte está somente dentro da galeria”, pontua.

