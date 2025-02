Prefeito do Rio de Janeiro confirma show de Lady Gaga em Copacabana neste ano

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou nessa quarta-feira (12) que Lady Gaga fará um show gratuito na capital fluminense no dia 3 de maio. A informação foi confirmada com exclusividade à Rede TV.

“Dia 3 de maio, Lady Gaga no Rio de Janeiro, primeira vez que eu confirmo”, declarou Paes. Ele também explicou a importância desses eventos para a cidade, destacando os impactos positivos na economia e na visibilidade do Rio.

Paes ressaltou que grandes espetáculos internacionais aquecem o setor turístico, lotam hotéis e restaurantes, geram empregos e fortalecem a identidade da cidade. Como exemplo, citou o show de Madonna em Copacabana no ano passado, que teve um enorme retorno midiático.

Além da apresentação de Lady Gaga em 2025, Eduardo Paes adiantou que planeja trazer a banda U2 para o Rio no próximo ano.

Show gerava expectativas desde o ano passado

A possível vinda da cantora ao Brasil já era especulada desde o final de 2024. Em dezembro, o subsecretário de Eventos do estado, Rodrigo Castro, mencionou a apresentação ao falar sobre os destaques do calendário fluminense de 2025.

Desde novembro, rumores circulavam sobre a realização do show gratuito na Praia de Copacabana, nos mesmos moldes do evento protagonizado por Madonna em 2024. As especulações ganharam força após Eduardo Paes sugerir a novidade em publicações nas redes sociais.

O último show de Lady Gaga no Brasil aconteceu em 2012. Em 2017, ela precisou cancelar sua participação no Rock in Rio devido a fortes dores na coluna causadas por fibromialgia.

Agora, a cantora retorna para uma apresentação histórica, que será transmitida ao vivo pela TV Globo, Multishow e Globoplay.

