Morre Tommy DeCarlo, vocalista do Boston, aos 60 anos

O cantor Tommy DeCarlo, vocalista do Boston, morreu nesta segunda-feira (9). O músico era um antigo fã que acabou integrado à banda. Ele tinha 60 anos e lutava, desde setembro do ano passado, contra um câncer cerebral.

À época, ele sofreu uma hemorragia cerebral e, durante o tratamento, os médicos descobriram melanomas no cérebro e no pulmão do artista.

Boston foi criada nos anos 1970 e ganhou visibilidade com produções de hard rock. Já DeCarlo trabalhava em uma loja de departamento nos Estados Unidos e, nas horas vagas, fazia cover da banda e publicava em redes sociais.

Em 2007, o vocalista original da banda, Brad Delp, faleceu, então DeCarlo foi convidado para a função.

A família do artista confirmou a morte nas redes sociais, reforçando que ele lutou com “força e coragem” desde a descoberta do diagnóstico.

"Durante este tempo difícil, nós pedimos gentilmente que amigos e fãs respeitem a privacidade da nossa família enquanto estamos de luto e apoiamos uns aos outros", concluíram os familiares.